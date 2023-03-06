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Националите ни за мачовете срещу Черна гора и Унгария

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Националите ни за мачовете срещу Черна гора и Унгария

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Кръстаич обяви група от 25 футболисти

Националите ни за мачовете срещу Черна гора и Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Националният селекционер Младен Кръстаич обяви група от 25 футболисти за първите мачове от група G на квалификациите за Евро 2024. На 24 март България посреща Черна гора в Разград, а 3 дни по-късно „лъвовете“ гостуват на Унгария в Будапеща.

Ето и повиканите футболисти:

Вратари: Светослав Вуцов (Славия), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Венеция), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Валентин Антов (Монца), Ивайло Марков (Подбескидзе), Антон Недялков (Лудогорец), Виктор Попов (Черно море).

Полузащитници: Йоан Стоянов (Нес Циона), Иван Йорданов (Спартак Вн), Марин Петков (Левски), Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер), Доминик Янков (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Илиян Стефанов (Левски), Никола Илиев (Интер).

Нападатели: Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Георги Русев (ЦСКА 1948), Спас Делев (Лудогорец), Кирил Десподов (Лудогорец), Мартин Минчев (Спарта Прага).


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  • 1 Ябадабадуу

    2 0 Отговор
    Изглежда силен отбор. Като имена мога да кажа, че звучат по-сериозно и от тима на Люксембург.

    16:31 06.03.2023

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