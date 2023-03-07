Спортът по телевизията днес, ключови мачове в Шампионска лига

Ето част от най-интересните спортни събития в телевизионния ефир днес:
14.15 Колоездене: "Тирено Адриатико", трети етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Париж - Ница, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
19.30 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Фенербахче" МАХ Спорт 2
20.30 Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Ховентус" МАХ Спорт 3
20.30 Волейбол, "Берлин Волейс" - "Перуджа" МАХ Спорт 4
21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 2
22.00 "Байерн" - ПСЖ Би Ти Ви Екшън
22.00 "Тотнъм" - "Милан" Ринг
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