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Спортът по ТВ в понеделник (15 май)

15 Май, 2023 07:15 398 0

Спортът по ТВ в понеделник (15 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (15 май) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
16.20 Хокей на лед, Словакия - Канада Ринг
18.00 ЦСКА - "Черно море" Диема спорт
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
20.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
20.15 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
20.20 Хокей на лед, Финландия - Швеция Ринг
22.00 "Лестър" - "Ливърпул" Диема спорт 2
22.00 "Бетис" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
22.00 "Леванте" - "Ибиса" МАХ Спорт 2
04.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2


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