"Барбито на тениса" се показва често в розово

Бившата спортистка София Жук, която е известна и като "Барбито на тениса" има много фенове в Инстаграм. Дамата е родена в Русия, но сега живее в САЩ. Рускинята е много фотогенична. Тя явно харесва розовия цвят:
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Оценка 2.3 от 3 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рушляк
14:08 25.05.2023
2 хаскьойски герой
14:12 25.05.2023
3 влък
14:17 25.05.2023
4 Зара
14:18 25.05.2023
5 ОБЕКТИВА СЕ СМЕЕ😁
НА ФРОНТА СА МНОГО ФОТОГЕНИЧНИ
КОГАТО СЕ ПРЕДАВАТ НА ВСУ....😁😁😁
14:49 25.05.2023