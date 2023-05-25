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"Барбито на тениса" се показва често в розово

25 Май, 2023 14:01 1 125 5

"Барбито на тениса" се показва често в розово

  • сексапил

Жук е много чаровна

"Барбито на тениса" се показва често в розово - 1
Снимка: Instagram
Тервел Илиев Тервел Илиев


Бившата спортистка София Жук, която е известна и като "Барбито на тениса" има много фенове в Инстаграм. Дамата е родена в Русия, но сега живее в САЩ. Рускинята е много фотогенична. Тя явно харесва розовия цвят:




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  • 1 Рушляк

    4 0 Отговор
    Не може да бъде в САЩ ,видях я на езерото Байкал да лови шарани

    14:08 25.05.2023

  • 2 хаскьойски герой

    4 0 Отговор
    Дpишо, спиш!

    14:12 25.05.2023

  • 3 влък

    3 0 Отговор
    Знаем,че е чаровна,не сме вчерашни!

    14:17 25.05.2023

  • 4 Зара

    1 0 Отговор
    Жукчето защо носи мъжки часовник?

    14:18 25.05.2023

  • 5 ОБЕКТИВА СЕ СМЕЕ😁

    0 0 Отговор
    МИ И НЕЙНИТЕ БИВШИ СЪНАРОДНИЦИ
    НА ФРОНТА СА МНОГО ФОТОГЕНИЧНИ
    КОГАТО СЕ ПРЕДАВАТ НА ВСУ....😁😁😁

    14:49 25.05.2023

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