"Барбито на тениса" се показва често в розово



Бившата спортистка София Жук, която е известна и като "Барбито на тениса" има много фенове в Инстаграм. Дамата е родена в Русия, но сега живее в САЩ. Рускинята е много фотогенична. Тя явно харесва розовия цвят:

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