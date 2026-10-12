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Звезда на Реал Мадрид и инфлуенсърка се разделиха отново

Звезда на Реал Мадрид и инфлуенсърка се разделиха отново

12 Октомври, 2026 15:00 1 135 4

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След първата раздяла през май 2026 г. Винисиус и Вирджиния се събраха отново през юли

Звезда на Реал Мадрид и инфлуенсърка се разделиха отново - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор и инфлуенсърката Вирджиния Фонсека вече официално не са заедно. Новината идва само няколко месеца след като двамата възстановиха връзката си и по-малко от месец след като демонстрираха публично, че отново са сериозни един към друг.

След първата раздяла през май 2026 г. Винисиус и Вирджиния се събраха отново през юли. Двамата започнаха пак да се появяват заедно, а през септември показаха и еднакви пръстени за връзка. Това създаде впечатление, че са преодолели предишните проблеми.

На 10 октомври обаче бразилските медии съобщиха, че двамата са имали разногласия в Мадрид. Малко след това Вирджиния заминала за Маями с трите си деца от певеца Зе Фелипе и това засили предположенията, че отново са се разделили. Ден по-късно новината бе потвърдена официално от екипа на Вирджиния. В изявлението се подчертава, че не е имало конфликт или скандал, а решение да не продължат като двойка.

Часове по-късно тя публикува снимки от плажа в Маями с дъщерите си Мария Алисе и Мария Флор и отправи позитивно послание: „Животът си струва!“. Публикацията привлече внимание, но сама по себе си не разкрива как се чувства тя или какво е довело до края на връзката.

Раздялата идва и в труден спортен момент за бразилеца. На 10 октомври той получи червен картон в мача на Реал Мадрид срещу Виляреал, спечелен от мадридчани с 1:0. Двете събития бяха широко отразени едновременно, но няма данни да са свързани помежду си.


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  • 1 Какво правят парите!

    2 1 Отговор
    Тоя убавец с какви мацки движи.

    Коментиран от #2

    15:45 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Промяната

    0 0 Отговор
    Черно и бяло във нас се преплитат, във неделим кръговрат

    16:39 12.10.2026

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