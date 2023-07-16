България е трета в света

Националният отбор на България за мъже до 21 години победи Аржентина и спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол в Бахрейн. Възпитаниците на Андреа Буратини надделяха над своя съперник с 3:0 (25:22, 28:26, 25:19).

България има 1 златен и вече 2 бронзови медала от Световно по волейбол за младежи.

Титулярите ни днес: Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Георги Татаров, Лазар Бучков, Ивайло Дамянов - Георги Митов-либеро