България е трета в света

Националният отбор на България за мъже до 21 години победи Аржентина и спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол в Бахрейн. Възпитаниците на Андреа Буратини надделяха над своя съперник с 3:0 (25:22, 28:26, 25:19).
България има 1 златен и вече 2 бронзови медала от Световно по волейбол за младежи.
Титулярите ни днес: Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Георги Татаров, Лазар Бучков, Ивайло Дамянов - Георги Митов-либеро
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1 !!!?
18:54 16.07.2023
2 Роки
18:54 16.07.2023
3 ИМПЕРИАЛИСТ
19:01 16.07.2023
4 Къртев ✍️
19:32 16.07.2023
5 Стенли1
19:41 16.07.2023
6 Милен
19:45 16.07.2023