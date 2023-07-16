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България е трета в света

16 Юли, 2023 18:45 852 6

България е трета в света

  • българия

Браво

България е трета в света - 1
Снимка: БФВ
Тервел Илиев Тервел Илиев

Националният отбор на България за мъже до 21 години победи Аржентина и спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол в Бахрейн. Възпитаниците на Андреа Буратини надделяха над своя съперник с 3:0 (25:22, 28:26, 25:19).

България има 1 златен и вече 2 бронзови медала от Световно по волейбол за младежи.

Титулярите ни днес: Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Георги Татаров, Лазар Бучков, Ивайло Дамянов - Георги Митов-либеро


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