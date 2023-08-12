Спортът по ТВ в събота (12 август)

09.50 Световно първенство за жени, четвъртфинал БНТ 3

13.00 Маунтинбайк: Световен шампионат в Глазгоу, олимпийско крос кънтри Евроспорт 1

13.00 Трейл рънинг: Световни серии в Сиер Зинал Евроспорт 2

13.20 Световно първенство за жени, четвъртфинал БНТ 3

14.00 "Балинген" - "Щутгарт" Диема спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.30 "Арсенал" - "Нотингам" Диема спорт 2

14.30 "Ковънтри" - "Мидълзбро" Нова спорт

15.00 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, общ старт, мъже до 23 години Евроспорт 1

15.25 Трайъл колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, жени, финал Евроспорт 2

16.30 "Теутония" - "Байер" Диема спорт 3

16.30 "Шот" - "Борусия" (Дортмунд) Диема спорт

17.00 "Брайтън" - "Лутън" Диема спорт 2

17.00 "Евертън" - "Фулъм" Нова спорт

17.30 ПСВ "Айндховен" - "Утрехт" МАХ Спорт 3

17.30 Маунтинбайк: Световен шампионат в Глазгоу, олимпийско крос кънтри Евроспорт 1

18.00 "Реал Сосиедад" - "Жирона" МАХ Спорт 4

19.00 "Хебър" - "Ботев" (Пд) Диема спорт

19.00 "Елверсберг" - "Майнц" Диема спорт 3

19.20 Трайъл колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, мъже, финал Евроспорт 1

19.30 "Нюкасъл" - "Астън Вила" Диема спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

20.30 "Лас Палмас" - "Майорка" МАХ Спорт 4

21.00 "Аякс" - "Хераклес" МАХ Спорт 2

21.15 "Славия" - "Черно море" Диема спорт

21.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1

21.45 "Байерн" - "Лайпциг" Диема спорт 3

22.00 ПСЖ - "Лориен" Диема спорт 2

22.15 "Каляри" - "Палермо" МАХ Спорт 3

22.30 "Атлетик" - "Реал" МАХ Спорт 4

02.00 UFC, Люке срещу Дос Анжос МАХ Спорт 2

02.00 WGP 72, бойно събитие от Сао Пауло Диема спорт 3

02.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1

04.00 Бокс, Топ Ранк Диема спорт 2

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