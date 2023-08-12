09.50 Световно първенство за жени, четвъртфинал БНТ 3
13.00 Маунтинбайк: Световен шампионат в Глазгоу, олимпийско крос кънтри Евроспорт 1
13.00 Трейл рънинг: Световни серии в Сиер Зинал Евроспорт 2
13.20 Световно първенство за жени, четвъртфинал БНТ 3
14.00 "Балинген" - "Щутгарт" Диема спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.30 "Арсенал" - "Нотингам" Диема спорт 2
14.30 "Ковънтри" - "Мидълзбро" Нова спорт
15.00 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, общ старт, мъже до 23 години Евроспорт 1
15.25 Трайъл колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, жени, финал Евроспорт 2
16.30 "Теутония" - "Байер" Диема спорт 3
16.30 "Шот" - "Борусия" (Дортмунд) Диема спорт
17.00 "Брайтън" - "Лутън" Диема спорт 2
17.00 "Евертън" - "Фулъм" Нова спорт
17.30 ПСВ "Айндховен" - "Утрехт" МАХ Спорт 3
17.30 Маунтинбайк: Световен шампионат в Глазгоу, олимпийско крос кънтри Евроспорт 1
18.00 "Реал Сосиедад" - "Жирона" МАХ Спорт 4
19.00 "Хебър" - "Ботев" (Пд) Диема спорт
19.00 "Елверсберг" - "Майнц" Диема спорт 3
19.20 Трайъл колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, мъже, финал Евроспорт 1
19.30 "Нюкасъл" - "Астън Вила" Диема спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2
20.30 "Лас Палмас" - "Майорка" МАХ Спорт 4
21.00 "Аякс" - "Хераклес" МАХ Спорт 2
21.15 "Славия" - "Черно море" Диема спорт
21.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
21.45 "Байерн" - "Лайпциг" Диема спорт 3
22.00 ПСЖ - "Лориен" Диема спорт 2
22.15 "Каляри" - "Палермо" МАХ Спорт 3
22.30 "Атлетик" - "Реал" МАХ Спорт 4
02.00 UFC, Люке срещу Дос Анжос МАХ Спорт 2
02.00 WGP 72, бойно събитие от Сао Пауло Диема спорт 3
02.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
04.00 Бокс, Топ Ранк Диема спорт 2
12 Август, 2023 07:57 585 1
Спортът по ТВ в събота (12 август)
Ето какво може да гледаме днес
09.50 Световно първенство за жени, четвъртфинал БНТ 3
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