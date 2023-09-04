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Спортът по ТВ в понеделник (4 септември)

4 Септември, 2023 06:30 364 0

Спортът по ТВ в понеделник (4 септември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (4 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

17.00 „Черноморец“ – „Добруджа“ Диема спорт
17.30 Волейбол, Украйна – Финландия (мъже) МАХ Спорт 2
18.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 2
18.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 1
19.00 Волейбол, Сърбия – Естония (мъже) Ринг
20.30 Волейбол, Хърватия – Словения (мъже) Ринг
22.00 „Сарагоса“ – „Елденсе“ МАХ Спорт 2
22.00 „Кеймбридж“ – „Рединг“ Нова спорт
22.00 Волейбол, Италия – Швейцария (мъже) МАХ Спорт 1


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