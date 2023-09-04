Спортът по ТВ в понеделник (4 септември)

Киев се прицели в руския военно-промишлен комплекс: Унищожаването му е ключов фактор за победата

Един от ключовете за прекратяване на войната и запазване на световния ред е унищожаването на руския военно-промишлен комплекс, заяви в Телеграм Андрий ...