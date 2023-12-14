Всички 1/8-финалисти в Шампионска лига, възможни са големи дербита

Миналата вечер се изиграха последните мачове от групите на Шампионска лига този сезон. Ето резултатите:
Атлетико Мадрид - Лацио 2:0
Селтик - Фейенорд 2:1
Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен 1:1
Нюкасъл Юнайтед - Милан 1:2
Цървена звезда - Манчестър Сити 2:3
РБ Лайпциг - Йънг Бойс 2:1
Порто - Шахтьор Донецк 5:3
Антверп - Барселона 3:2
1/8-финалистите:
Победители в групите са: Байерн, Арсенал, Реал Мадрид, Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити и Барселона
Втори в групите и домакини в първите срещи от 1/8-финалите са: Копенхаген, ПСВ, Наполи, Интер, Лацио, ПСЖ, РБ Лайпциг и Порто.
Жребият е в понеделник.
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