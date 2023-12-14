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Всички 1/8-финалисти в Шампионска лига, възможни са големи дербита

14 Декември, 2023 07:17 275 0

Всички 1/8-финалисти в Шампионска лига, възможни са големи дербита

  • футбол

Непоставени в жребия ще са отбори като Наполи, Интер и ПСЖ

Всички 1/8-финалисти в Шампионска лига, възможни са големи дербита - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Миналата вечер се изиграха последните мачове от групите на Шампионска лига този сезон. Ето резултатите:

Атлетико Мадрид - Лацио 2:0
Селтик - Фейенорд 2:1
Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен 1:1
Нюкасъл Юнайтед - Милан 1:2
Цървена звезда - Манчестър Сити 2:3
РБ Лайпциг - Йънг Бойс 2:1
Порто - Шахтьор Донецк 5:3
Антверп - Барселона 3:2

1/8-финалистите:

Победители в групите са: Байерн, Арсенал, Реал Мадрид, Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити и Барселона

Втори в групите и домакини в първите срещи от 1/8-финалите са: Копенхаген, ПСВ, Наполи, Интер, Лацио, ПСЖ, РБ Лайпциг и Порто.

Жребият е в понеделник.


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