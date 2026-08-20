Здравното министерство обединява наземната и въздушна спешна помощ, няма да се закриват РЗИ-та

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) няма да бъдат закривани. Те ще съществуват като териториални дирекции към Министерството на здравеопазването, единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги. РЗИ са основен фокус от държавния здравен контрол, съответно няма да бъдат закривани. Просто няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Това заяви на брифинг здравният министър Катя Ивкова по отношение на структурните промени, които ресорното министерство предлага, цитирана от Нова телевизия

"Ще се автоматизират процесите, така че гражданите и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужвани максимално бързо. Основният фокус е специализираната администрация - професионалистите, които работят в РЗИ да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен своите професионални дейности на териториално ниво", добави Ивкова.

"В последните няколко седмици станахме свидетели на политически пиар, който беше направен на гърба на един функционален анализ за една дългоочаквана административна реформа. Имаше различни интерпретации. Нашият основен фокус обаче е споделяне на административните услуги, оптимизиране на процесите, така че всички ние като граждани да имаме адекватен и качествен достъп до администрацията", уточни Ивкова, като допълни, че не отрича автентичността на доклада, но неговата цел е била да послужи за взимане на политически решения.

"Тепърва ще видите законопроектите, когато са готови и са качени за обществено обсъждане. В рамките на това обществено обсъждане всеки ще може да сподели становището си", каза тя.

Що се отнася до Центровете за спешна медицинска помощ здравният министър обясни, че те също ще функционират, но Здравното министерство обединява наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че да няма забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ. Единният координационен център ще осъществява връзката по наземен и по въздушен път за предоставянето на спешна медицинска помощ на гражданите. По думите на министър Ивкова по този начин ще се оптимизират процесите, касаещи спешна медицинска помощ.