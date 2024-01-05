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Спортът по ТВ в петък (5 януари)

5 Януари, 2024 06:45 253 0

Спортът по ТВ в петък (5 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (5 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.30 09.00 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
15.10 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1
17.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
20.45 "Спортинг" - "Ещорил" Ринг
21.15 "Бренфорд" - "Уулвърхемптън" Диема спорт
21.30 "Фулъм" - "Родъръм" Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Баскония" МАХ Спорт 1
21.45 "Болоня" - "Дженоа" МАХ Спорт 3
21.45 "Мец" - "Клермон" МАХ Спорт 4
21.45 Баскетбол, "Реал" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 2
22.00 "Тотнъм" - "Бърнли" Диема спорт 2
22.45 "Боавища" - "Порто" Ринг
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, "Ню Джърси" - "Чикаго" МАХ Спорт 2


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