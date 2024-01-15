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Спортът по ТВ в понеделник (15 януари)

15 Януари, 2024 06:43 490 0

Спортът по ТВ в понеделник (15 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (15 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 1
06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2
13.30 Южна Корея - Бахрейн Нова спорт
16.00 Сенегал - Гамбия МАХ Спорт 1
16.30 Индонезия - Ирак Нова спорт
19.00 Камерун - Гвинея МАХ Спорт 1
19.30 Малайзия - Йордания Нова спорт
21.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Церемония за футболист №1 в света МАХ Спорт 4
21.45 "Аталанта" - "Фрозиноне" МАХ Спорт 3
22.00 Алжир - Ангола МАХ Спорт 1
22.00 "Дарби Каунти" - "Бъртън" Нова спорт
22.00 НХЛ, "Каролина" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 2
01.00 НБА, "Мемфис" - "Голдън Стейт" Диема спорт 2
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 1
03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2
03.00 НФЛ, "Тампа Бей" - "Филаделфия" МАХ Спорт 2


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