Спортът по ТВ в понеделник (15 януари)

Георги Илиев: Как Наско ще вкара четири гола? Какъв защитник си ти - убиваш го, ако ще да ти е брат

Бившият защитник на ЦСКА Георги Илиев се върна назад във времето и си припомни големи дербита с Левски през 80-те години. Майкъла отвори думи и за заг ...