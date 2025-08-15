Новини
15 Август, 2025 14:45

Той усилено подбира сценични тоалети за предстоящия си концерт

Азис пак скандализира - този път облече рокля на Емануела (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Азис отново скандализира почитателите си, този път с неочакван моден избор. В социалните мрежи изпълнителят публикува кадри, на които позира в блестяща синя рокля, принадлежала на неговата колежка и приятелка Емануела.

Поводът за тази смела визия е предстоящият му грандиозен концерт на 14 февруари в „Арена София“, за който Азис усилено подбира сценични тоалети. „Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага я пробвам за концерта“, пошегува се певецът в публикацията си, предизвиквайки буря от коментари.

View this post on Instagram

A post shared by Azis Online (@azis_online_new)


Оказва се, че двамата изпълнители не само споделят музикални идеи, но и гардероб – а защо не и кулинарни изкушения, тъй като Емануела наскоро го е зарадвала и с домашно приготвени пълнени чушки.

View this post on Instagram

A post shared by Azis Online (@azis_online_new)


Вълнението около концерта на Азис расте, а слуховете в социалните мрежи не стихват. Мнозина се питат дали звездата ще се завърне към емблематичния си стил от началото на кариерата си, когато често се появяваше на сцената в екстравагантни рокли. Феновете дори спекулират, че той може да излезе пред публиката с легендарната бяла рокля от видеото към хита „Ледена кралица“.

Дали Емануела ще се присъедини към Азис на сцената и какви още изненади е подготвил за своите почитатели, предстои да разберем на 14 февруари в „Арена София“.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
  • 1 Отврат

    20 1 Отговор
    неземна !

    14:47 15.08.2025

  • 2 Поне

    5 1 Отговор
    Да си беше взел голям размер, стои му като топ

    14:48 15.08.2025

  • 3 Циганизация

    11 1 Отговор
    !!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:49 15.08.2025

  • 4 хех

    3 3 Отговор
    Кое му е скандалното? Роклята е обичайното мъжко облекло по нашите земи. Вижте тракийските стенописи. Всички мъже са по къси роклички.

    14:51 15.08.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Ако обуе и обувките ѝ, го признавам.

    14:52 15.08.2025

  • 6 Спиро

    7 1 Отговор
    Противна работа..

    14:53 15.08.2025

  • 7 Професор

    2 1 Отговор
    Хубаво е че нямам Инстаграм профил и не се вижда нищо. Пък и да имах щях да се логна с приложението а не с браузъра където чета Факти и пак нямаше да видя.

    14:54 15.08.2025

  • 8 Фикри

    3 0 Отговор
    Ако на 14.02.2026г метеорит удари залата, загубите ще са само материални

    14:57 15.08.2025

  • 9 Българската храна

    2 0 Отговор
    Забелязваме ,че всички малки фирми в България ,които в годините на демокрация решиха да се занимават с продажбата на хранителни стоки бяха жестоко прецакани първо от Борисов ,а сега и от Пеевски. Тези лешояди прекрасно знаят ,че един роб може без дрехи , кола или жилище ,но не може да оцелее без храна и вода. И в този ред на мисли Борисов подготви почвата като съсипа българското земеделие ,за да докара големите хранителни вериги у нас и да взима своята комисионна ,а сега Шиши като един виден гастроном се зае да ни изхранва като нарои подобно на „Лавка“ ,цялата страна със зелените скъпарски магазинчета. Но това не му е достатъчно ,защото както се вижда от тлъстото му телосложение , той има голям апетит и е алчен за още ..... магазини. За това реши да отваря Хоре МАГ като тези по селата едно време. Та нашите малки търговци или трябва да протестират ,но не им го препоръчвам ,защото ще ги смачкат с НАП и милиция , така че по-добре да емигрират.

    15:05 15.08.2025

  • 10 Фичката

    2 0 Отговор
    Аааа, не, не е скандализирал никого! Не се брои докато не си навре перо в задника.

    15:06 15.08.2025

  • 11 Аман ей, аман!

    1 0 Отговор
    Това ли е примерът за младите - кючеци и дж..ипси мюзик!

    15:07 15.08.2025

  • 12 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    Истински ромски легионер, трагедия.

    15:08 15.08.2025

  • 13 Мдааа

    3 0 Отговор
    Тоя гнуссен цйганин азис вие българите го направихте милионер

    15:15 15.08.2025

  • 14 Опааа

    3 0 Отговор
    Мръсен гаден мА н . Л!

    15:15 15.08.2025

  • 15 Опааа

    3 0 Отговор
    Ето защо кОчината БГ винаги ще е кОчина!

    15:16 15.08.2025