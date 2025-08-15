Азис пак скандализира - този път облече рокля на Емануела (ВИДЕО)

Азис отново скандализира почитателите си, този път с неочакван моден избор. В социалните мрежи изпълнителят публикува кадри, на които позира в блестяща синя рокля, принадлежала на неговата колежка и приятелка Емануела.
Поводът за тази смела визия е предстоящият му грандиозен концерт на 14 февруари в „Арена София“, за който Азис усилено подбира сценични тоалети. „Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага я пробвам за концерта“, пошегува се певецът в публикацията си, предизвиквайки буря от коментари.
Оказва се, че двамата изпълнители не само споделят музикални идеи, но и гардероб – а защо не и кулинарни изкушения, тъй като Емануела наскоро го е зарадвала и с домашно приготвени пълнени чушки.
Вълнението около концерта на Азис расте, а слуховете в социалните мрежи не стихват. Мнозина се питат дали звездата ще се завърне към емблематичния си стил от началото на кариерата си, когато често се появяваше на сцената в екстравагантни рокли. Феновете дори спекулират, че той може да излезе пред публиката с легендарната бяла рокля от видеото към хита „Ледена кралица“.
Дали Емануела ще се присъедини към Азис на сцената и какви още изненади е подготвил за своите почитатели, предстои да разберем на 14 февруари в „Арена София“.
