09.30 Формула "Е": Световен шампионат в Шанхай Евроспорт 1
11.15 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
11.30 Тенис, „Ролан Гарос“ Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
13.10 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
14.00 Волейбол, Словения – Полша МАХ Спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.40 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
15.00 „Хетафе“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
16.00 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1, Гран при на Монако Диема спорт 3
16.15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 21, мъже Евроспорт 1
16.20 Хокей на лед, малък финал на световното Ринг
17.00 „Лийдс“ - „Саутхемптън“ Диема спорт 2
17.15 „Селта“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
18.00 „Левски“ - „Лудогорец“ Диема спорт
18.00 Баскетбол, малък финал в Евролигата МАХ Спорт 2
19.00 „Аталанта“ - „Торино“ МАХ Спорт 3
19.00 „Наполи“ - „Лече“ Ринг
19.10 Финален плейоф в Нидерландия МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, България – Нидерландия МАХ Спорт 1
20.30 „Локомотив“ (Пд) – ЦСКА Диема спорт
20.30 „Черно море“ - „Крумовград“ Диема спорт 2
20.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, финал в Евролигата МАХ Спорт 2
21.20 Хокей на лед, финал на световното Ринг
21.45 „Фрозиноне“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
22.00 „Севиля“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 Голф: PGA тур, "Чарлс Шуаб Челиндж", четвърти ден Евроспорт 2
22.10 „Емполи“ - „Рома“ МАХ Спорт 1
01.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1
03.00 НБА, „Далас“ - „Минесота“ Диема спорт
26 Май, 2024 08:14 642 0
Спортът по ТВ в неделя (26 май)
Ето какво може да гледате днес
09.30 Формула "Е": Световен шампионат в Шанхай Евроспорт 1
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