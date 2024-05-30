Обявиха тв програмата за Европейското първенство по футбол

Ясна е вече пълната програма за Евро 2024 в българския телевизионен ефир. Правата през тази година са на БНТ и Нова броудкастинг груп.

Българските зрители ще могат да проследят двубоите на най-добрите национални отбори на Стария континент в телевизионните канали NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1 и БНТ 3. По традиция надпреварата ще е достъпна още в каналите от премиум пакета DIEMA XTRA, онлайн на стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA, в спортния портал gong.bg, както и на BNT.BG, BNTNEWS.BG/SPORT и мобилното приложение BNT NEWS.

Шампионатът стартира на 14 юни с двубоя на откриването - Германия - Шотландия. Евро 2024г. ще се проведе изцяло в Германия.

Цялата програма:

Групова фаза:

14.06.2024 Германия - Шотландия 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3

15.06.2024

Унгария - Швейцария 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Испания - Хърватия 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Италия - Албания 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

16.06.2024

Полша - Нидерландия 16.00 БНТ 1, БНТ 3

Словения - Дания 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Сърбия - Англия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

17.06.2024

Румъния - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3

Белгия - Словакия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Австрия - Франция 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

18.06.2024

Турция - Грузия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Португалия - Чехия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

19.06.2024

Хърватия - Албания 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Германия - Унгария 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Шотландия - Швейцария 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

20.06.2024

Словения - Сърбия 16.00 БНТ 1, БНТ 3

Дания - Англия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Испания-Италия 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3

21.06.2024

Словакия - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3

Полша - Австрия 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Нидерландия - Франция 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

22.06.2024

Грузия - Чехия 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Турция - Португалия 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Белгия - Румъния 22.00 БНТ 1, БНТ 3

23.06.2024

Швейцария - Германия 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Шотландия - Унгария 22.00 БНТ 1, БНТ 3

24.06.2024

Албания - Испания 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Хърватия - Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

25.06.2024

Нидерландия - Австрия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Франция - Полша 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Англия - Словения 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Дания - Сърбия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

26.06.2024

Словакия - Румъния 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Украйна - Белгия 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Грузия - Португалия 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Чехия - Турция 22.00 БНТ 1, БНТ 3

Елиминационна фаза:

29.06.2024

Първи осминафинал - Берлин 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Втори осминафинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3

30.06.2024

Трети осминафинал - Гелзенкирхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Четвърти осминафинал - Кьолн 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3

1.07.2024

Пети осминафинал - Дюселдорф 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Шести осминафинал - Франкфурт на Майн 22.00 БНТ 1, БНТ 3

2.07.2024

Седми осминафинал - Мюнхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Осми осминафинал - Лайпциг 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3

5.07.2024

Първи четвъртфинал - Щутгарт 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Втори четвъртфинал - Хамбург 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3

6.07.2024

Трети четвъртфинал - Дюселдорф 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3

Четвърти четвъртфинал - Берлин 22.00 БНТ 1, БНТ 3

09.07.2024 Първи полуфинал - Мюнхен 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3

10.07.2024 Втори полуфинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3

14.07.2024 Финал - Берлин 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Източник: bntnews.bg