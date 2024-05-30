Обявиха тв програмата за Европейското първенство по футбол

Ясна е вече пълната програма за Евро 2024 в българския телевизионен ефир. Правата през тази година са на БНТ и Нова броудкастинг груп.
Българските зрители ще могат да проследят двубоите на най-добрите национални отбори на Стария континент в телевизионните канали NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1 и БНТ 3. По традиция надпреварата ще е достъпна още в каналите от премиум пакета DIEMA XTRA, онлайн на стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA, в спортния портал gong.bg, както и на BNT.BG, BNTNEWS.BG/SPORT и мобилното приложение BNT NEWS.
Шампионатът стартира на 14 юни с двубоя на откриването - Германия - Шотландия. Евро 2024г. ще се проведе изцяло в Германия.
Цялата програма:
Групова фаза:
14.06.2024 Германия - Шотландия 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3
15.06.2024
Унгария - Швейцария 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Испания - Хърватия 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Италия - Албания 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
16.06.2024
Полша - Нидерландия 16.00 БНТ 1, БНТ 3
Словения - Дания 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Сърбия - Англия 22.00 БНТ 1, БНТ 3
17.06.2024
Румъния - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3
Белгия - Словакия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Австрия - Франция 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
18.06.2024
Турция - Грузия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Португалия - Чехия 22.00 БНТ 1, БНТ 3
19.06.2024
Хърватия - Албания 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Германия - Унгария 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Шотландия - Швейцария 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
20.06.2024
Словения - Сърбия 16.00 БНТ 1, БНТ 3
Дания - Англия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Испания-Италия 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3
21.06.2024
Словакия - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3
Полша - Австрия 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Нидерландия - Франция 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
22.06.2024
Грузия - Чехия 16.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Турция - Португалия 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Белгия - Румъния 22.00 БНТ 1, БНТ 3
23.06.2024
Швейцария - Германия 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Шотландия - Унгария 22.00 БНТ 1, БНТ 3
24.06.2024
Албания - Испания 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Хърватия - Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3
25.06.2024
Нидерландия - Австрия 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Франция - Полша 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Англия - Словения 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Дания - Сърбия 22.00 БНТ 1, БНТ 3
26.06.2024
Словакия - Румъния 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Украйна - Белгия 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Грузия - Португалия 22.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Чехия - Турция 22.00 БНТ 1, БНТ 3
Елиминационна фаза:
29.06.2024
Първи осминафинал - Берлин 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Втори осминафинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3
30.06.2024
Трети осминафинал - Гелзенкирхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Четвърти осминафинал - Кьолн 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3
1.07.2024
Пети осминафинал - Дюселдорф 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Шести осминафинал - Франкфурт на Майн 22.00 БНТ 1, БНТ 3
2.07.2024
Седми осминафинал - Мюнхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Осми осминафинал - Лайпциг 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3
5.07.2024
Първи четвъртфинал - Щутгарт 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Втори четвъртфинал - Хамбург 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3
6.07.2024
Трети четвъртфинал - Дюселдорф 19.00 DIEMA, DIEMA SPORT 3
Четвърти четвъртфинал - Берлин 22.00 БНТ 1, БНТ 3
09.07.2024 Първи полуфинал - Мюнхен 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3
10.07.2024 Втори полуфинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3
14.07.2024 Финал - Берлин 22.00 NOVA, DIEMA SPORT 3 /БНТ 1, БНТ 3
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Източник: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МисиркоФ
15:45 30.05.2024