Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лигата на конференциите предложи сензации и много голове

Лигата на конференциите предложи сензации и много голове

24 Юли, 2026 07:59 1 085 0

  • лига на конференциите-
  • футбол-
  • мачове-
  • резултати

Българският Лудогорец разочарова срещу Апоел (Тел Авив) и загуби с 0:2

Лигата на конференциите предложи сензации и много голове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният четвъртък беше един от най-натоварените и вълнуващи дни в европейските клубни турнири през това лято. Програмата на Лига на конференциите предложи внушителните 40 мача от втория квалификационен кръг, като на сцената излязоха отбори с богата история и сериозни амбиции за достигане до турнирната фаза.

Българският Лудогорец разочарова срещу Апоел (Тел Авив) и загуби с 0:2. Въпреки че срещата се игра на неутрален терен в Унгария, разградчани не успяха да сътворят нищо интересно в офанзивен план и ги чака много труден реванш срещу Андриан Краев и компания следващата седмица.

БАТЕ Борисов и Сион не се победиха - 1:1, а ГАИС се наложи с 1:0 над гостуващия Нордселанд. Бейтар (Йерусалим) пък взе ценен успех при визитата си на АЕК Ларнака.

Голямата изненада на вечерта беше поражението на ФКСБ от скромния латвийски Ауда. Румънският гранд загуби с 2:3 на "Арена Национала" и ще трябва да заличава пасива си в реванша. Другите два отбора от Румъния - Университатя (Клуж) и ЧФР Клуж, стигнаха само до равенства.

ФК Копенхаген завърши 3:3 срещу Полися (Житомир). Гръцкият гранд Панатинайкос пък спечели с 2:1 гостуването си на Пакш в Унгария и едва ли ще има проблеми да продължи напред.

Аякс показа класата си и срази с 4:1 Войводина в Нови Сад. Това беше официален дебют за Мичел като старши треньор на гранда от Амстердам. Неговият тим създаде много положения и можеше да спечели дори по-убедително.

Дери Сити, който отпадна от ЦСКА в Лига Европа, загуби само с 0:1 гостуването си на Риека, а елиминираният от Левски в пресявките на Шампионска лига Борац (Баня Лука) разгроми с 3:0 молдовския Петрокуб.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове