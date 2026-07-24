Лигата на конференциите предложи сензации и много голове

Футболният четвъртък беше един от най-натоварените и вълнуващи дни в европейските клубни турнири през това лято. Програмата на Лига на конференциите предложи внушителните 40 мача от втория квалификационен кръг, като на сцената излязоха отбори с богата история и сериозни амбиции за достигане до турнирната фаза.

Българският Лудогорец разочарова срещу Апоел (Тел Авив) и загуби с 0:2. Въпреки че срещата се игра на неутрален терен в Унгария, разградчани не успяха да сътворят нищо интересно в офанзивен план и ги чака много труден реванш срещу Андриан Краев и компания следващата седмица.

БАТЕ Борисов и Сион не се победиха - 1:1, а ГАИС се наложи с 1:0 над гостуващия Нордселанд. Бейтар (Йерусалим) пък взе ценен успех при визитата си на АЕК Ларнака.

Голямата изненада на вечерта беше поражението на ФКСБ от скромния латвийски Ауда. Румънският гранд загуби с 2:3 на "Арена Национала" и ще трябва да заличава пасива си в реванша. Другите два отбора от Румъния - Университатя (Клуж) и ЧФР Клуж, стигнаха само до равенства.

ФК Копенхаген завърши 3:3 срещу Полися (Житомир). Гръцкият гранд Панатинайкос пък спечели с 2:1 гостуването си на Пакш в Унгария и едва ли ще има проблеми да продължи напред.

Аякс показа класата си и срази с 4:1 Войводина в Нови Сад. Това беше официален дебют за Мичел като старши треньор на гранда от Амстердам. Неговият тим създаде много положения и можеше да спечели дори по-убедително.

Дери Сити, който отпадна от ЦСКА в Лига Европа, загуби само с 0:1 гостуването си на Риека, а елиминираният от Левски в пресявките на Шампионска лига Борац (Баня Лука) разгроми с 3:0 молдовския Петрокуб.