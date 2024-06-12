БФС обяви ранглистата на ръководещите рефери за сезон 2024/25

Българският футболен съюз оповести ранглистата на ръководещите рефери за идния сезон 2024/25.
На първо място в нея е Валентин Железов от Бургас, следван от Васил Минев от София и Весимир Ел-Хатиб от София, който е и ФИФА ВАР рефер. В листата попада и Християна Гутева.
Ранглиста „Ръководещи съдии в ППЛ“
Сезон 2024/25
1 Валентин Железов - Бургас
2 Васил Минев - София
3 Васимир Ел-Хатиб FIFA VAR - София
4 Венцислав Митрев- София
5 Владимир Вълков - Пловдив
6 Волен Чинков FIFA - София
7 Георги Гинчев FIFA - Пловдив
8 Георги Давидов - Велико Търново
9 Георги Кабаков FIFA - Пловдив
10 Денислав Сталев - Пловдив
11 Димитър Димитров - София
12 Драгомир Драганов FIFA - Варна
13 Иво Андреев - София
14 Красен Георгиев - Варна
15 Кристиян Колев - Пловдив
16 Мариян Гребенчарски - София
17 Мартин Великов - Варна
18 Михаел Павлов - Велико Търново
19 Никола Попов FIFA - София
20 Петър Кузев - Габрово
21 Радослав Гидженов FIFA - Пловдив
22 Станимир Тренчев - София
23 Стоян Арсов - София
24 Християна Гутева FIFA W R - София
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кУмУнист
20:37 12.06.2024