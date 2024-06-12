Last news in Fakti
Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС обяви ранглистата на ръководещите рефери за сезон 2024/25

12 Юни, 2024 19:36 261 1

БФС обяви ранглистата на ръководещите рефери за сезон 2024/25

  • валентин железов-
  • васимир ел-хатиб-
  • християна гутева-
  • рефер-
  • фифа-
  • вар-
  • ръководещи-
  • бфс-
  • ранглиста

На първо място в нея е Валентин Железов

БФС обяви ранглистата на ръководещите рефери за сезон 2024/25 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз оповести ранглистата на ръководещите рефери за идния сезон 2024/25.

На първо място в нея е Валентин Железов от Бургас, следван от Васил Минев от София и Весимир Ел-Хатиб от София, който е и ФИФА ВАР рефер. В листата попада и Християна Гутева.

РанглистаРъководещи съдии в ППЛ“

Сезон 2024/25

1 Валентин Железов - Бургас

2 Васил Минев - София

3 Васимир Ел-Хатиб FIFA VAR - София

4 Венцислав Митрев- София

5 Владимир Вълков - Пловдив

6 Волен Чинков FIFA - София

7 Георги Гинчев FIFA - Пловдив

8 Георги Давидов - Велико Търново

9 Георги Кабаков FIFA - Пловдив

10 Денислав Сталев - Пловдив

11 Димитър Димитров - София

12 Драгомир Драганов FIFA - Варна

13 Иво Андреев - София

14 Красен Георгиев - Варна

15 Кристиян Колев - Пловдив

16 Мариян Гребенчарски - София

17 Мартин Великов - Варна

18 Михаел Павлов - Велико Търново

19 Никола Попов FIFA - София

20 Петър Кузев - Габрово

21 Радослав Гидженов FIFA - Пловдив

22 Станимир Тренчев - София

23 Стоян Арсов - София

24 Християна Гутева FIFA W R - София


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кУмУнист

    1 0 Отговор
    Първата 9-ка без един двама, са опг

    20:37 12.06.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове