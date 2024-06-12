БФС обяви ранглистата на ръководещите рефери за сезон 2024/25

ЦСКА 1948 на път да осъществи трансфер в Ла Лига

ЦСКА 1948 е на път да продаде футболист в Ла Лига. В офиса на софийския клуб е пристигнала оферта за 16-годишния халф Марто Бойчев. Става въпрос за Бе ...