Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори

Днес - 3 юли се изиграха редица контролни мачове с участието на български отбори.
Септември София - ЦСКА 1948 II 1:0
Монтана - Дрита (Гниляне, Косово) 0:2
Несебър - Фратрия Бенковски 2:2
Левски - Черно море Варна 0:0
Локомотив Пловдив - Славия 0:1
Арда Кърджали - Струмска слава Радомир 5:1
Хебър Пазарджик - Глория (Бузъу, Румъния) 1:1
Беласица Петрич - ЦСКА София II 2:2
Локомотив София - Миньор Перник 1:1
Ботев Враца - Марек Дупница 3:0
Ловеч - Янтра Габрово 0:1
Лудогорец II - Локомотив Горна Оряховица 1:0
Ботев Пловдив - Крумовград 2:0
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