Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори

Дончева: ДПС не се цепи, а те така ще отцепят Пеевски и то в следващите дни, че той няма да се види и да се свърти

Смятам, че Делян Пеевски приключи. Това каза пред БНР Татяна Дончева, лидер на "Движение 21", част от "Левицата", и коментира: ...