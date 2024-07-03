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Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори

3 Юли, 2024 23:11 247 0

Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори

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Днес - 3 юли се изиграха редица контролни мачове

Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес - 3 юли се изиграха редица контролни мачове с участието на български отбори.


Септември София - ЦСКА 1948 II 1:0
Монтана - Дрита (Гниляне, Косово) 0:2
Несебър - Фратрия Бенковски 2:2
Левски - Черно море Варна 0:0
Локомотив Пловдив - Славия 0:1
Арда Кърджали - Струмска слава Радомир 5:1
Хебър Пазарджик - Глория (Бузъу, Румъния) 1:1
Беласица Петрич - ЦСКА София II 2:2
Локомотив София - Миньор Перник 1:1
Ботев Враца - Марек Дупница 3:0
Ловеч - Янтра Габрово 0:1
Лудогорец II - Локомотив Горна Оряховица 1:0

Ботев Пловдив - Крумовград 2:0


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