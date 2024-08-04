Общо 29 комплекта медали бяха раздадени в осмия ден на Олимпиадата в Париж

Медалисти от осмия ден на Олимпийските игри в Париж - 29 финала:



спортна стрелба, 25 метра пистолет, жени:

1. Джи-ин Ян (Република Корея) - 37 точки

2. Камий Йеджейевски (Франция) - 37

3. Вероника Майор (Унгария) - 31

ловна стрелба, скийт (мъже):

1. Винсънт Ханкок - 58 точки

2. Конър Лин Принс (САЩ) - 57

3. Мен Юан Ли (Тайван) - 45

гребане, скиф, жени:

1. Каролин Флорайн (Нидерландия) - 7:17.28 минути

2. Eма Туиг (Австралия) - 7:19.14

3. Виктория Сенкуте (Литва) - 7:20.85

- - -

6. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА (БЪЛГАРИЯ) - 7:33.19

гребане, скиф, мъже:

1. Оливер Цайдлер (Германия) - 6:37.57 минути

2. Яухени Залати (неутрален спортист) - 6:42.96

3. Симон ван Дорп (Нидерландия) - 6:44.72

- - -

14. КРИСТИАН ВАСИЛЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 6:44.61 (втори във Финал С)

гребане, осморка с рулеви, жени:

1. Румъния - 5:54.39 минути

2. Канада - 5:58.84

3. Великобритания - 5:59.51

гребане, осморка с рулеви, мъже:

1. Великобритания - 5:22.88 минути

2. Нидерландия - 5:23.92

3. САЩ - 5:25.28

ветроходство, уиндсърф IQFoil, жени:

1. Марта Маджети (Италия)

2. Шарон Кантор (Израел)

3. Ема Уилсън (Великобритания)

ветроходство, уиндсърф IQFoil, мъже:

1. Том Рувени (Израел)

2. Грей Морис (Австралия)

3. Луук ван Опзееланд (Нидерландия)

стрелба с лък, индивидуално, жени:

1. Лим Си-хьон (Република Корея)

2. Нам Су-хьон (Република Корея)

3. Лиса Барбелен (Франция)

конен спорт, обездка, отборно:

1. Германия (Фредерик Вандрес, Изабел Верт и Джесика фон Бредов-Верндъл - 235.790 точки

2. Дания - 235.669

3. Великобритания - 232.492



тенис, двойки мъже:

1. Матю Ебдън и Джон Пиърс (Австралия)

2. Раджийв Рам и Остин Крайчек (САЩ)

3. Тейлър Фриц и Томи Пол (САЩ)

тенис на маса, сингъл, жени:

1. Чън Мън (Китай)

2. Сун Инша (Китай)

3. Хина Хаята (Япония)

бадминтон, двойки, жени:

1. Чън Цин Чън и Цзя И Фан (Китай)

2. Лиу Шън Шу и Тан Нин (Китай)

3. Нами Мацуяма и Чихару Шида (Япония)

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5. ГАБРИЕЛА СТОЕВА и СТЕФАНИ СТОЕВА (БЪЛГАРИЯ)

спортна гимнастика, земя, мъже:

1. Карлос Юло (Филипините) - 15.000 точки

2. Артьом Долгопят (Израел) - 14.966

3. Джейк Джарман (Великобритания) - 14.933

спортна гимнастика, прескок, жени:

1. Симон Байлс (САЩ) - 15.300 точки

2. Ребека Андраде (Бразилия) - 14.966

3. Джейд Кери (САЩ) - 14.466

- - -

5. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА (БЪЛГАРИЯ) - 13.983

спортна гимнастика, кон с гривни, мъже:

1. Рис МакКленахан (Ирландия) а - 15.533 точки

2. Нариман Курбанов (Казахстан) - 15.433

3. Стивън Недоросик (САЩ) а а а - 15.300

колоездене на шосе, общ старт, мъже:

1. Ремко Евенепул (Белгия) - 6:19.34 часа

2. Валентен Мадуас (Франция) - 6:20.45

3. Кристоф Лапорт (Франция) - 6:20.50

тенис, сингъл, жени:

1. Цинвън Чжън (Китай)

2. Дона Векич (Хърватия)

3. Ига Швьонтек (Полша)

джудо, отборно:

1. Франция

2. Япония

3. Бразилия и Република Корея

фехтовка, сабя, отборно жени:

1. Република Корея (Джеон Юн-хе, Джеон Ха-юн, Чой Се-бин)

2. Украйна (Олга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комашчук)

3. Япония (Мисаки Емура, Роса Такашима, Сери Одзаки)

плуване, 200 метра съчетано, жени:

1. Съмър Макинтош (Канада) - 2:06.56 минути

2. Кейт Дъглас (САЩ) - 2:06.92

3. Кейли МакКион (Австралия) - 2:08.08

плуване 100 метра бътерфлай, мъже:

1. Крищоф Милак (Унгария) - 49.90 секунди

2. Джош Лиендо (Канада) - 49.99

3. Илия Харун (Канада) - 50.45

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17. ЙОСИФ МИЛАДИНОВ (БЪЛГАРИЯ)- 51.77

плуване, 800 метра свободен стил, жени:

1. Кейти Ледецки (САЩ) - 8:11.04 минути

2. Ариарне Титмус (Австралия) - 8:12.29 минути

3. Пейдж Медън (САЩ) - 8:13.00 минути

плуване, смесена щафета на 4х100 метра съчетано плуване:

1. САЩ (Райън Мърфи, Ник Финк, Гретчен Уолш и Тори Хъск) - 3:37.43 минути (световен рекорд)

2. Китай (Сю Дзияю, Цин Хайян, Чжан Юфей и Ян Цзюнсюан) - 3:37.55 минути

3. Австралия (Кейли МакКюън, Джошуа Йонг, Матю Темпъл и Моли О'Калахан) - 3:38.76 минути

лека атлетика, гюле, мъже:

1. Райън Краузър (САЩ) - 22.90 метра

2. Джо Ковач (САЩ) - 22.15

3. Раджиндра Кембъл (Ямайка) - 22.15

лека атлетика, смесена щафета 4х400 метра:

1. Нидерландия (Юджийн Омала, Лике Клавер, Исая Клайн и Фемке Бол ) - 3:07.43 минути

2. САЩ (Върнан Норууд, Шамиър Литъл, Брайс Дедмън и Кейлийн Браун) - 3:07.74 минути

3. Великобритания (Самюъл Риърдън, Лавиай Нилсън, Алекс Хейдък-Уилсън и Амбър Анинг) - 3:08.01 минути

лека атлетика, гладко бягане на 100 метра, жени:

1. Жулиен Алфред (Света Лусия) - 10.72 секунди

2. Ша'Кари Ричардсън (САЩ) - 10.87 секунди

3. Мелиса Джеферсън (САЩ) - 10.92 секунди

лека атлетика, троен скок, жени:

1. Теа Лафонд (Доминиканска република) - 15.02 метра

2. Шаника Риктес (Ямайка) - 14.87

3. Джасмин Муур (САЩ) - 14:67

лека атлетика, десетобой, мъже:

1. Маркус Роот (Норвегия) - 8796 точки

2. Лео Нойгебауер (Германия) – 8748

3. Линдън Виктор (Гренада) - 8711