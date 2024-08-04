Общо 29 комплекта медали бяха раздадени в осмия ден на Олимпиадата в Париж

Медалисти от осмия ден на Олимпийските игри в Париж - 29 финала:
спортна стрелба, 25 метра пистолет, жени:
1. Джи-ин Ян (Република Корея) - 37 точки
2. Камий Йеджейевски (Франция) - 37
3. Вероника Майор (Унгария) - 31
ловна стрелба, скийт (мъже):
1. Винсънт Ханкок - 58 точки
2. Конър Лин Принс (САЩ) - 57
3. Мен Юан Ли (Тайван) - 45
гребане, скиф, жени:
1. Каролин Флорайн (Нидерландия) - 7:17.28 минути
2. Eма Туиг (Австралия) - 7:19.14
3. Виктория Сенкуте (Литва) - 7:20.85
- - -
6. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА (БЪЛГАРИЯ) - 7:33.19
гребане, скиф, мъже:
1. Оливер Цайдлер (Германия) - 6:37.57 минути
2. Яухени Залати (неутрален спортист) - 6:42.96
3. Симон ван Дорп (Нидерландия) - 6:44.72
- - -
14. КРИСТИАН ВАСИЛЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 6:44.61 (втори във Финал С)
гребане, осморка с рулеви, жени:
1. Румъния - 5:54.39 минути
2. Канада - 5:58.84
3. Великобритания - 5:59.51
гребане, осморка с рулеви, мъже:
1. Великобритания - 5:22.88 минути
2. Нидерландия - 5:23.92
3. САЩ - 5:25.28
ветроходство, уиндсърф IQFoil, жени:
1. Марта Маджети (Италия)
2. Шарон Кантор (Израел)
3. Ема Уилсън (Великобритания)
ветроходство, уиндсърф IQFoil, мъже:
1. Том Рувени (Израел)
2. Грей Морис (Австралия)
3. Луук ван Опзееланд (Нидерландия)
стрелба с лък, индивидуално, жени:
1. Лим Си-хьон (Република Корея)
2. Нам Су-хьон (Република Корея)
3. Лиса Барбелен (Франция)
конен спорт, обездка, отборно:
1. Германия (Фредерик Вандрес, Изабел Верт и Джесика фон Бредов-Верндъл - 235.790 точки
2. Дания - 235.669
3. Великобритания - 232.492
тенис, двойки мъже:
1. Матю Ебдън и Джон Пиърс (Австралия)
2. Раджийв Рам и Остин Крайчек (САЩ)
3. Тейлър Фриц и Томи Пол (САЩ)
тенис на маса, сингъл, жени:
1. Чън Мън (Китай)
2. Сун Инша (Китай)
3. Хина Хаята (Япония)
бадминтон, двойки, жени:
1. Чън Цин Чън и Цзя И Фан (Китай)
2. Лиу Шън Шу и Тан Нин (Китай)
3. Нами Мацуяма и Чихару Шида (Япония)
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5. ГАБРИЕЛА СТОЕВА и СТЕФАНИ СТОЕВА (БЪЛГАРИЯ)
спортна гимнастика, земя, мъже:
1. Карлос Юло (Филипините) - 15.000 точки
2. Артьом Долгопят (Израел) - 14.966
3. Джейк Джарман (Великобритания) - 14.933
спортна гимнастика, прескок, жени:
1. Симон Байлс (САЩ) - 15.300 точки
2. Ребека Андраде (Бразилия) - 14.966
3. Джейд Кери (САЩ) - 14.466
- - -
5. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА (БЪЛГАРИЯ) - 13.983
спортна гимнастика, кон с гривни, мъже:
1. Рис МакКленахан (Ирландия) а - 15.533 точки
2. Нариман Курбанов (Казахстан) - 15.433
3. Стивън Недоросик (САЩ) а а а - 15.300
колоездене на шосе, общ старт, мъже:
1. Ремко Евенепул (Белгия) - 6:19.34 часа
2. Валентен Мадуас (Франция) - 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) - 6:20.50
тенис, сингъл, жени:
1. Цинвън Чжън (Китай)
2. Дона Векич (Хърватия)
3. Ига Швьонтек (Полша)
джудо, отборно:
1. Франция
2. Япония
3. Бразилия и Република Корея
фехтовка, сабя, отборно жени:
1. Република Корея (Джеон Юн-хе, Джеон Ха-юн, Чой Се-бин)
2. Украйна (Олга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комашчук)
3. Япония (Мисаки Емура, Роса Такашима, Сери Одзаки)
плуване, 200 метра съчетано, жени:
1. Съмър Макинтош (Канада) - 2:06.56 минути
2. Кейт Дъглас (САЩ) - 2:06.92
3. Кейли МакКион (Австралия) - 2:08.08
плуване 100 метра бътерфлай, мъже:
1. Крищоф Милак (Унгария) - 49.90 секунди
2. Джош Лиендо (Канада) - 49.99
3. Илия Харун (Канада) - 50.45
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17. ЙОСИФ МИЛАДИНОВ (БЪЛГАРИЯ)- 51.77
плуване, 800 метра свободен стил, жени:
1. Кейти Ледецки (САЩ) - 8:11.04 минути
2. Ариарне Титмус (Австралия) - 8:12.29 минути
3. Пейдж Медън (САЩ) - 8:13.00 минути
плуване, смесена щафета на 4х100 метра съчетано плуване:
1. САЩ (Райън Мърфи, Ник Финк, Гретчен Уолш и Тори Хъск) - 3:37.43 минути (световен рекорд)
2. Китай (Сю Дзияю, Цин Хайян, Чжан Юфей и Ян Цзюнсюан) - 3:37.55 минути
3. Австралия (Кейли МакКюън, Джошуа Йонг, Матю Темпъл и Моли О'Калахан) - 3:38.76 минути
лека атлетика, гюле, мъже:
1. Райън Краузър (САЩ) - 22.90 метра
2. Джо Ковач (САЩ) - 22.15
3. Раджиндра Кембъл (Ямайка) - 22.15
лека атлетика, смесена щафета 4х400 метра:
1. Нидерландия (Юджийн Омала, Лике Клавер, Исая Клайн и Фемке Бол ) - 3:07.43 минути
2. САЩ (Върнан Норууд, Шамиър Литъл, Брайс Дедмън и Кейлийн Браун) - 3:07.74 минути
3. Великобритания (Самюъл Риърдън, Лавиай Нилсън, Алекс Хейдък-Уилсън и Амбър Анинг) - 3:08.01 минути
лека атлетика, гладко бягане на 100 метра, жени:
1. Жулиен Алфред (Света Лусия) - 10.72 секунди
2. Ша'Кари Ричардсън (САЩ) - 10.87 секунди
3. Мелиса Джеферсън (САЩ) - 10.92 секунди
лека атлетика, троен скок, жени:
1. Теа Лафонд (Доминиканска република) - 15.02 метра
2. Шаника Риктес (Ямайка) - 14.87
3. Джасмин Муур (САЩ) - 14:67
лека атлетика, десетобой, мъже:
1. Маркус Роот (Норвегия) - 8796 точки
2. Лео Нойгебауер (Германия) – 8748
3. Линдън Виктор (Гренада) - 8711
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямам срам
08:31 04.08.2024
2 Пецата
08:33 04.08.2024
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фен
08:36 04.08.2024
5 ПЕДАЛИАДА С МАКАРОНИ
08:36 04.08.2024
6 Град Козлодуй
08:44 04.08.2024
7 Гост
08:58 04.08.2024
8 😈😈😈😈
09:28 04.08.2024
9 Хохо Бохо
Коментиран от #10
09:32 04.08.2024
10 бай Даньо
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Ами и тя е като нашето Мирелче...
10:20 04.08.2024