Лудогорец срещу молдовци или уелсци при отпадане от Карабах

Ако загуби от Карабах в квалификациите за Шампионската лига, Лудогорец ще играе плейоф в Лига Европа. Там "орлите" ще се изправят срещу тим от Молдова или Уелс.
В жребия за втория по сила европейски клубен турнир "орлите" бяха поставени и изтеглиха победителя от двойката Петрокуб (Молдова) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс), пише dsport.bg.
Ако стигнат до плейоф в Лига Европа "орлите" ще са домакини в първия мач. Двубоите са на 22 и 29 август.
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1 А бе Павка, заглавието
17:03 05.08.2024