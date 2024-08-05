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Лудогорец срещу молдовци или уелсци при отпадане от Карабах

5 Август, 2024 16:47 495 1

Лудогорец срещу молдовци или уелсци при отпадане от Карабах

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Ако загуби от Карабах в квалификациите за Шампионската лига, Лудогорец ще играе плейоф в Лига Европа

Лудогорец срещу молдовци или уелсци при отпадане от Карабах - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ако загуби от Карабах в квалификациите за Шампионската лига, Лудогорец ще играе плейоф в Лига Европа. Там "орлите" ще се изправят срещу тим от Молдова или Уелс.

В жребия за втория по сила европейски клубен турнир "орлите" бяха поставени и изтеглиха победителя от двойката Петрокуб (Молдова) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс), пише dsport.bg.

Ако стигнат до плейоф в Лига Европа "орлите" ще са домакини в първия мач. Двубоите са на 22 и 29 август.


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