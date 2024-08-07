Семен Новиков с успешен старт на Олимпиадата

Семен Новиков започва с победа на олимпийския турнир по борба в Париж.

Бронзовият медалист от световно и европейско първенство се наложи над световния вицешампион и №1 в Европа от 2022-а Турпал Бисултанов (Дания) с 5:1 в категория до 87 кг на класическия стил.

За място на полуфиналите той ще излезе срещу Лаша Гобадзе (Грузия), европейски шампион от 2019-а.