Семен Новиков с успешен старт на Олимпиадата

Семен Новиков започва с победа на олимпийския турнир по борба в Париж.
Бронзовият медалист от световно и европейско първенство се наложи над световния вицешампион и №1 в Европа от 2022-а Турпал Бисултанов (Дания) с 5:1 в категория до 87 кг на класическия стил.
За място на полуфиналите той ще излезе срещу Лаша Гобадзе (Грузия), европейски шампион от 2019-а.
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1 Кон НА г4🐴...
15:48 07.08.2024
2 Aлфа Вълкът
15:49 07.08.2024