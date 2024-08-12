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Локомотив София с втора поредна победа, Септември Сф остава без гол

12 Август, 2024 21:04 375 2

Локомотив София с втора поредна победа, Септември Сф остава без гол

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„Железничарите“ спечелиха гостуването си на Септември София

Локомотив София с втора поредна победа, Септември Сф остава без гол - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) постигна втори последователен успех във футболната ни efbet Лига.

„Железничарите“ спечелиха като гости столичния сблъсък със Септември София с ранен гол на Красимир Станоев.

Той се разписа още в 11-ата минута на сблъсъка, след който домакините вече са в серия от 3 загуби без отбелязано попадение през новия сезон.

В добавеното време на двубоя гостите останаха с човек по-малко, след като лятното им попълнение Доналдо Ака получи втори жълт и съответно червен картон.

Септември (София) – Локомотив (София) 0:1
0:1 Красимир Станоев (11)

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

Септември: 21. Димитър Шейтанов (К), 7. Николай Дросев, 26. Мартин Христов, 13. Страхиня Керкез, 19. Митко Митков, 28. Франк Ландри, 10. Маниумол Ачол, 17. Кевин Беманга, 11. Ивайло Михайлов, 24. Джордан Нсанг, 14. Жан-Пиер да Силва

Резерви:12. Владимир Иванов, 5. Михаил Полендаков, 6. Виктор Очаи, 18. Кубрат Йонашчъ, 20. Фаустас Степонавичюс, 22. Витиньо, 27. Георги Върбанов

Треньор: Николай Митов

Локомотив София: 24. Александър Любенов (К), 47. Стефан Ламбезе, 4. Диме Димов, 5. Анастасиос Пицолис, 15. Лука Иванов, 12. Бруно Франко, 3. Доналдо Ака, 31. Красимир Станоев, 8. Симеон Славчев, 13. Селсо Рапосо, 18. Светослав Диков

Резерви: 88. Жарко Истатков – 7. Александър Петров, 20. Диого Тешейра, 22. Ивайло Найденов, 29. Анте Аралица, 44. Мики Орачев, 77. Ерик Манолков, 94. Юлиан Ненов, 98. Стив Траоре

Треньор: Иван Колев

Съдия: Георги Давидов

ВАР: Кристиян Колев


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  • 1 футбол ли

    2 1 Отговор
    и двата отбора директно в 3та лига
    нищо общо с топката тия момчета

    21:35 12.08.2024

  • 2 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    "Локо София".... Начко Михайлов!!

    22:21 12.08.2024

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