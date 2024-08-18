Седем мача от 5 кръг във Втора лига ще се изиграят днес

Програма 5 кръг Втора лига:
18 август, неделя, 18:00 ч.
ЦСКА II София - Пирин Благоевград
Спартак Плевен - Фратрия
Несебър - Спортист Своге
Янтра Габрово - Дунав Русе
Беласица Петрич - Локомотив Горна Оряховица
Струмска слава Радомир - Марек Дупница
18 август, неделя, 19:30 ч.
Лудогорец II Разград - Добруджа Добрич
19 август, понеделник, 18:00 ч.
Миньор Перник - ЦСКА 1948 II
Ботев II Пловдив - Етър Велико Търново
20 август, вторник, 19:30 ч.
Монтана - Ловеч - пряко по Диема спорт
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