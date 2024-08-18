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Седем мача от 5 кръг във Втора лига ще се изиграят днес

18 Август, 2024 12:48 330 0

Седем мача от 5 кръг във Втора лига ще се изиграят днес

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Останалите три срещи са в понеделник и вторник

Седем мача от 5 кръг във Втора лига ще се изиграят днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Програма 5 кръг Втора лига:

18 август, неделя, 18:00 ч.

ЦСКА II София - Пирин Благоевград

Спартак Плевен - Фратрия

Несебър - Спортист Своге

Янтра Габрово - Дунав Русе

Беласица Петрич - Локомотив Горна Оряховица

Струмска слава Радомир - Марек Дупница

18 август, неделя, 19:30 ч.

Лудогорец II Разград - Добруджа Добрич

19 август, понеделник, 18:00 ч.

Миньор Перник - ЦСКА 1948 II

Ботев II Пловдив - Етър Велико Търново

20 август, вторник, 19:30 ч.

Монтана - Ловеч - пряко по Диема спорт


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