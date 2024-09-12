България U17 с победа над Вестфалия U17

Селекцията на България U17 победи при визитата си на немска земя връстниците си от Вестфалия с 2:0.
И двете попадения за българския тим реализира Кристиян Горянов. Той се разписа във 2-ата и 40-ата минута, с което материализира превъзходството на тима ни над домакините.
Вестфалия U17 – България U17 0:2
Голмайстори:
1:0 Кристиян Горянов 2‘
2:0 Кристиян Горянов 40‘
Състав България U17:
12 Пламен Пенев (В), 4 Валери Владимиров, 21 Венислав Михайлов (8 Радостин Стоилов 17‘), 16 Емануил Няголов (2 Борислав Стоичков 60‘), 6 Калоян Божков (К) (20 Борислав Пенков 45‘), 9 Калоян Пулев (5 Божидар Жечев 66‘), 10 Кристиян Горянов (18 Димитър Челебиев 50‘), 14 Мартин Портарски, 11 Никола Генчев (19 Максим Минков 45‘), 7 Рикардо Фернандеш (15 Божидар Христов 50‘), 3 Симеон Турлаков (17 Радослав Караманов 50‘)
Резерви:
1 Огнян Дилянов Владимиров
15 Божидар Красимиров Христов
5 Божидар Мирославов Жечев
2 Борислав Бориславов Стоичков
20 Борислав Николаев Пенков
18 Димитър Димитров Челебиев
19 Максим Весков Минков
17 Радослав Иванов Караманов
8 Радостин Светославов Стоилов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА