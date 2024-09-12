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България U17 с победа над Вестфалия U17

12 Септември, 2024 16:05 207 0

България U17 с победа над Вестфалия U17

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И двете попадения за българския тим реализира Кристиян Горянов

България U17 с победа над Вестфалия U17 - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекцията на България U17 победи при визитата си на немска земя връстниците си от Вестфалия с 2:0.

И двете попадения за българския тим реализира Кристиян Горянов. Той се разписа във 2-ата и 40-ата минута, с което материализира превъзходството на тима ни над домакините.

Вестфалия U17 – България U17 0:2

Голмайстори:

1:0 Кристиян Горянов 2‘

2:0 Кристиян Горянов 40‘

Състав България U17:

12 Пламен Пенев (В), 4 Валери Владимиров, 21 Венислав Михайлов (8 Радостин Стоилов 17‘), 16 Емануил Няголов (2 Борислав Стоичков 60‘), 6 Калоян Божков (К) (20 Борислав Пенков 45‘), 9 Калоян Пулев (5 Божидар Жечев 66‘), 10 Кристиян Горянов (18 Димитър Челебиев 50‘), 14 Мартин Портарски, 11 Никола Генчев (19 Максим Минков 45‘), 7 Рикардо Фернандеш (15 Божидар Христов 50‘), 3 Симеон Турлаков (17 Радослав Караманов 50‘)

Резерви:

1 Огнян Дилянов Владимиров

15 Божидар Красимиров Христов

5 Божидар Мирославов Жечев

2 Борислав Бориславов Стоичков

20 Борислав Николаев Пенков

18 Димитър Димитров Челебиев

19 Максим Весков Минков

17 Радослав Иванов Караманов

8 Радостин Светославов Стоилов


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