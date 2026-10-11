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Манчестър Сити разби Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“

Манчестър Сити разби Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“

11 Октомври, 2026 20:55 727 1

  • манчестър сити-
  • ливерпул-
  • премиър лийг-
  • ерлинг холанд-
  • райън гравенберх

Шампионите нанесоха първа загуба на Ливърпул под ръководството на Андони Ираола

Манчестър Сити разби Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити победи Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“ и запази стопроцентовия си актив след шестия кръг на Премиър лийг. Загубата е първа за Ливърпул под ръководството на Андони Ираола, а успехът е четвърти пореден за „гражданите“ в сблъсъка между двата отбора.

Двубоят се промени в 62-рата минута, когато Райън Гравенберх получи втори жълт картон за нарушение срещу Жереми Доку. Решението на главния съдия Крис Кавана предизвика недоволство от страна на домакините, а Манчестър Сити се възползва почти веднага от численото си предимство.

Холанд и Доку решиха мача

Само три минути след изгонването Доку проби отляво и стреля. Ударът му беше блокиран, но топката попадна в Ерлинг Холанд, който от около десет метра откри резултата.

В 68-ата минута Доку сам удвои преднината. Белгиецът отново навлезе отляво към центъра и с удар с десния крак изпрати топката под напречната греда.

Раян Шерки оформи крайното 3:0 в 78-ата минута. Той комбинира с Елиът Андерсън и Йошко Гвардиол, финтира защитник на домакините и стреля под плонжа на Алисон.

Ливърпул имаше положения преди червения картон

До ключовия момент домакините създадоха по-опасните ситуации. Люис Кумас, който започна като титуляр за първи път в Премиър лийг, беше спрян от Джанлуиджи Донарума в началото на второто полувреме. Вратарят на Манчестър Сити се намеси и след удар на Гравенберх, а Алексис Мак Алистър стреля на сантиметри от гредата.

Ливърпул започна срещата без Коди Гакпо и Александър Исак, които са получили контузии по време на паузата за националните отбори. В групата не беше и Доминик Собослай. Фил Фоудън пропусна мача за Манчестър Сити заради наказание.

„Добре е да се завърнеш“

Това беше краткото послание на Ливърпул преди двубоя, публикувано заедно със състава на отбора. На терена обаче домакините не успяха да отговорят след изгонването на Гравенберх и допуснаха три гола в рамките на 16 минути.

Източници: sportal.bg


Великобритания
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    скъпите покупки май нищо неструват ........

    21:05 11.10.2026

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