Манчестър Сити разби Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“

Манчестър Сити победи Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“ и запази стопроцентовия си актив след шестия кръг на Премиър лийг. Загубата е първа за Ливърпул под ръководството на Андони Ираола, а успехът е четвърти пореден за „гражданите“ в сблъсъка между двата отбора.
Двубоят се промени в 62-рата минута, когато Райън Гравенберх получи втори жълт картон за нарушение срещу Жереми Доку. Решението на главния съдия Крис Кавана предизвика недоволство от страна на домакините, а Манчестър Сити се възползва почти веднага от численото си предимство.
Холанд и Доку решиха мача
Само три минути след изгонването Доку проби отляво и стреля. Ударът му беше блокиран, но топката попадна в Ерлинг Холанд, който от около десет метра откри резултата.
В 68-ата минута Доку сам удвои преднината. Белгиецът отново навлезе отляво към центъра и с удар с десния крак изпрати топката под напречната греда.
Раян Шерки оформи крайното 3:0 в 78-ата минута. Той комбинира с Елиът Андерсън и Йошко Гвардиол, финтира защитник на домакините и стреля под плонжа на Алисон.
Ливърпул имаше положения преди червения картон
До ключовия момент домакините създадоха по-опасните ситуации. Люис Кумас, който започна като титуляр за първи път в Премиър лийг, беше спрян от Джанлуиджи Донарума в началото на второто полувреме. Вратарят на Манчестър Сити се намеси и след удар на Гравенберх, а Алексис Мак Алистър стреля на сантиметри от гредата.
Ливърпул започна срещата без Коди Гакпо и Александър Исак, които са получили контузии по време на паузата за националните отбори. В групата не беше и Доминик Собослай. Фил Фоудън пропусна мача за Манчестър Сити заради наказание.„Добре е да се завърнеш“
Това беше краткото послание на Ливърпул преди двубоя, публикувано заедно със състава на отбора. На терена обаче домакините не успяха да отговорят след изгонването на Гравенберх и допуснаха три гола в рамките на 16 минути.
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21:05 11.10.2026