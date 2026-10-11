Новини
Спорт »
Волейбол »
ЦСКА спечели турнира „Борис Гюдеров“ за втора година
  Тема: Български спортни успехи

ЦСКА спечели турнира „Борис Гюдеров“ за втора година

11 Октомври, 2026 20:43 465 0

  • цска-
  • волейбол-
  • турнир борис гюдеров-
  • перник-
  • металург

„Армейците“ победиха Пирин с 3:2 във финалния мач

ЦСКА спечели турнира „Борис Гюдеров“ за втора година - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели преходната купа от 26-ото издание на мемориалния турнир по волейбол „Борис Гюдеров“ в Перник. В решаващия мач „армейците“ се наложиха над Пирин (Разлог) с 3:2 гейма – 25:20, 25:17, 21:25, 23:25 и 15:12.

Така ЦСКА задържа трофея за втора поредна година. Преходната купа по традиция се предава от победителя на следващия носител, а традицията се спазва вече 26 години.

Металург спечели мача за третото място

В срещата за третото и четвъртото място Металург (Перник) победи съгражданите си от Миньор с 3:0 гейма. Отделните части завършиха 25:21, 25:23 и 27:25.

Крайното класиране подреди отборите така: ЦСКА на първо място, Металург на второ, Миньор на трето и Пирин на четвърто.

Купата беше връчена от Ваня Гюдерова – дъщеря на именития волейболист Борис Гюдеров.

Индивидуални отличия за четирите отбора

Всеки от участниците излъчи свой най-полезен състезател. За ЦСКА отличието получи Никола Велинов, за Металург – Александър Иванов, за Миньор – Александър Добренов, а за Пирин – Ерик Георгиев.

Председателят на Управителния съвет на Металург Десислава Банкова благодари на съставите, приели поканата за участие, както и на публиката, изпълнила залата през трите състезателни дни.

„За пореден път публиката показа гостоприемство и създаде страхотна атмосфера в залата. Благодарим ѝ и се надяваме да продължи да ни подкрепя през новия сезон както в мачовете на мъжкия, така и на женския отбор“, каза Банкова пред БТА.

Тя изрази задоволство от силно подмладения състав на Металург и от представянето му срещу отбори от по-високо ниво. Пернишкият тим победи Пирин в турнира, а Банкова подчерта, че успехът не е бил случаен.

„Имаме победа срещу Пирин (Разлог), който е отбор от Суперлигата. Победата не беше случайна – играхме приличен волейбол срещу едни от водещите отбори в България, сред които и ЦСКА. По нищо не личеше, че сме от долната лига. Момчетата на игрището се бориха до края“, коментира още тя.

Източници: bta.bg


Перник / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове