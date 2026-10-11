ЦСКА спечели турнира „Борис Гюдеров“ за втора година

ЦСКА спечели преходната купа от 26-ото издание на мемориалния турнир по волейбол „Борис Гюдеров“ в Перник. В решаващия мач „армейците“ се наложиха над Пирин (Разлог) с 3:2 гейма – 25:20, 25:17, 21:25, 23:25 и 15:12.

Така ЦСКА задържа трофея за втора поредна година. Преходната купа по традиция се предава от победителя на следващия носител, а традицията се спазва вече 26 години.

Металург спечели мача за третото място

В срещата за третото и четвъртото място Металург (Перник) победи съгражданите си от Миньор с 3:0 гейма. Отделните части завършиха 25:21, 25:23 и 27:25.

Крайното класиране подреди отборите така: ЦСКА на първо място, Металург на второ, Миньор на трето и Пирин на четвърто.

Купата беше връчена от Ваня Гюдерова – дъщеря на именития волейболист Борис Гюдеров.

Индивидуални отличия за четирите отбора

Всеки от участниците излъчи свой най-полезен състезател. За ЦСКА отличието получи Никола Велинов, за Металург – Александър Иванов, за Миньор – Александър Добренов, а за Пирин – Ерик Георгиев.

Председателят на Управителния съвет на Металург Десислава Банкова благодари на съставите, приели поканата за участие, както и на публиката, изпълнила залата през трите състезателни дни.

„За пореден път публиката показа гостоприемство и създаде страхотна атмосфера в залата. Благодарим ѝ и се надяваме да продължи да ни подкрепя през новия сезон както в мачовете на мъжкия, така и на женския отбор“, каза Банкова пред БТА.

Тя изрази задоволство от силно подмладения състав на Металург и от представянето му срещу отбори от по-високо ниво. Пернишкият тим победи Пирин в турнира, а Банкова подчерта, че успехът не е бил случаен.

„Имаме победа срещу Пирин (Разлог), който е отбор от Суперлигата. Победата не беше случайна – играхме приличен волейбол срещу едни от водещите отбори в България, сред които и ЦСКА. По нищо не личеше, че сме от долната лига. Момчетата на игрището се бориха до края“, коментира още тя.

Източници: bta.bg