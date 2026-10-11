ЦСКА победи ЦСКА 1948 с гол в 90-ата минута - 3:2

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Бистрица предложи пет гола, обрат през второто полувреме и решаващо попадение на Бруно Жордао в 90-ата минута.
Успехът беше първи за Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА. Германецът направи ограничени промени в състава, като Перейра започна вместо Ето’о. Домакините пък оставиха на резервната скамейка Атанас Илиев и Цонев, докато Русев стартира от първата минута.
ЦСКА поведе с два гола
ЦСКА започна по-активно и стигна до гол в 19-ата минута. Стефано Сенси центрира от корнер, а Бруно Жордао засече топката с глава от точката на дузпата и преодоля Алекс Божев.
Гостите удвоиха аванса си в 28-ата минута. Ебонг отне топката в половината на ЦСКА 1948 и намери Перейра отляво. Крилото преодоля Гривич и върна към Йоанис Питас, който се разписа с удар от близко разстояние.
В 34-ата минута ЦСКА стигна до трети гол, след като Божев отрази удар на Цварц, а Сенси довкара топката. След преглед с ВАР попадението не беше зачетено заради засада на Цварц.
Домакините изравниха след почивката
ЦСКА 1948 намали изоставането си в 55-ата минута. Русев спечели нарушение и центрира, а Елиас Франко реализира с глава.
Домакините продължиха да атакуват и в 68-ата минута стигнаха до равенство. След атака, започната от Русев, Мейер отправи опасен удар, който Родригес изби в корнер. При последвалото изпълнение Атанас Илиев надскочи защитата и вкара за 2:2.
ЦСКА 1948 имаше възможност да направи пълен обрат в 80-ата минута, но ударът с глава на Франко от близка дистанция попадна в ръцете на Лапоухов. Малко по-късно вратарят на ЦСКА спаси и удар на Илиев.
Жордао реши мача в края
В 90-ата минута Бруно Жордао сложи край на спора с втория си гол в мача. Халфът отправи мощен удар от около 25 метра, който донесе победата на ЦСКА с 3:2.
В края на двубоя Стефано Сенси получи червен картон.
Източници: sportal.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #7
22:06 11.10.2026
2 Цеката
22:09 11.10.2026
3 числата
Майсторите и баш майсторите,пак паднали!
Коментиран от #4
22:11 11.10.2026
4 Някой
До коментар #3 от "числата":Вие харчите поне 15 пъти повече. Лятната селекция е била за 230К на ЦСКА 1948, а за предният сезон 235К и даваха бюджети. Едните май над 54 милиона и над 30 милиона на загуба, а другите над 7 милиона и на 5-то място по бюджети и след Ботев Пловдив.
22:17 11.10.2026
5 Хорхе
Коментиран от #8, #9, #11, #13, #14, #17, #18
22:21 11.10.2026
6 Мдаа!🤔
Оказва , се че Станислав Генчев не е единственият глупак, има и други!😂😂
22:24 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
До коментар #5 от "Хорхе":Погледни другите отбори как са преправяни. Трудно ще намериш отбор който не е преправян! За Славия не знам. Не искам да изреждам да не обиждам разни.
22:25 11.10.2026
10 Хорхе
До коментар #8 от "Защо":Защото мога- изразявам много мнения.
22:27 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ?????
ЦСКА(Литекс) и ЦСКА 1948 нямат нищо общо с онова ЦСКА Септемврийско знаме което навремето прегази Нотингам Форест и Ливърпул, а преди тва Аякс с Кройф и Крол.
Тва беше друго нещо което сега не можем и да си го помислим.
22:44 11.10.2026
13 динамо
До коментар #5 от "Хорхе":ССФК Левски (1914 – 1934)
СК Левски (1934 – 1944)
ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
ДСО Динамо (1949 – 1957)
ФД Левски (1957 – 1969)
ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
ФК Витоша (1985 – 1989)
ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
ФК Левски (1990 – 1992)
ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
ПФК Левски (1998 –; 2006
Коментиран от #15
22:47 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ах този коефицент
Най-известният такъв скандал е Тотонеро от 1980 година:
• Същност: Голяма схема за черно тото и манипулиране на футболни мачове в италианските Серия А и Серия Б.
• Засегнати отбори:
• Милан и Лацио са извадени принудително и изхвърлени в Серия Б.
• Отборите на Авелино, Болоня, Перуджа, Палермо и Таранто получават наказания от отнемане на точки в класирането (най-често по 5 точки)
22:52 11.10.2026
17 Сети ли се
До коментар #5 от "Хорхе":Коментар 13
22:59 11.10.2026
18 Независимата медииияя
До коментар #5 от "Хорхе":Не ми разрешава да ти задам един ъ
Коментиран от #19
23:09 11.10.2026
19 Независимата медииияя
До коментар #18 от "Независимата медииияя":Въпрос
23:10 11.10.2026