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ЦСКА победи ЦСКА 1948 с гол в 90-ата минута - 3:2
  Тема: Български спортни успехи

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с гол в 90-ата минута - 3:2

11 Октомври, 2026 21:59 916 19

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Бруно Жордао вкара два гола, а Стефано Сенси получи червен картон в края на мача в Бистрица

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с гол в 90-ата минута - 3:2 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Бистрица предложи пет гола, обрат през второто полувреме и решаващо попадение на Бруно Жордао в 90-ата минута.

Успехът беше първи за Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА. Германецът направи ограничени промени в състава, като Перейра започна вместо Ето’о. Домакините пък оставиха на резервната скамейка Атанас Илиев и Цонев, докато Русев стартира от първата минута.

ЦСКА поведе с два гола

ЦСКА започна по-активно и стигна до гол в 19-ата минута. Стефано Сенси центрира от корнер, а Бруно Жордао засече топката с глава от точката на дузпата и преодоля Алекс Божев.

Гостите удвоиха аванса си в 28-ата минута. Ебонг отне топката в половината на ЦСКА 1948 и намери Перейра отляво. Крилото преодоля Гривич и върна към Йоанис Питас, който се разписа с удар от близко разстояние.

В 34-ата минута ЦСКА стигна до трети гол, след като Божев отрази удар на Цварц, а Сенси довкара топката. След преглед с ВАР попадението не беше зачетено заради засада на Цварц.

Домакините изравниха след почивката

ЦСКА 1948 намали изоставането си в 55-ата минута. Русев спечели нарушение и центрира, а Елиас Франко реализира с глава.

Домакините продължиха да атакуват и в 68-ата минута стигнаха до равенство. След атака, започната от Русев, Мейер отправи опасен удар, който Родригес изби в корнер. При последвалото изпълнение Атанас Илиев надскочи защитата и вкара за 2:2.

ЦСКА 1948 имаше възможност да направи пълен обрат в 80-ата минута, но ударът с глава на Франко от близка дистанция попадна в ръцете на Лапоухов. Малко по-късно вратарят на ЦСКА спаси и удар на Илиев.

Жордао реши мача в края

В 90-ата минута Бруно Жордао сложи край на спора с втория си гол в мача. Халфът отправи мощен удар от около 25 метра, който донесе победата на ЦСКА с 3:2.

В края на двубоя Стефано Сенси получи червен картон.

Източници: sportal.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 1 Отговор
    Странни грешки в защитите и на двата отбора и пропускане да покрият хора.

    Коментиран от #7

    22:06 11.10.2026

  • 2 Цеката

    6 1 Отговор
    Ше откача ..

    22:09 11.10.2026

  • 3 числата

    3 0 Отговор
    Традицията с спазена!
    Майсторите и баш майсторите,пак паднали!

    Коментиран от #4

    22:11 11.10.2026

  • 4 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "числата":

    Вие харчите поне 15 пъти повече. Лятната селекция е била за 230К на ЦСКА 1948, а за предният сезон 235К и даваха бюджети. Едните май над 54 милиона и над 30 милиона на загуба, а другите над 7 милиона и на 5-то място по бюджети и след Ботев Пловдив.

    22:17 11.10.2026

  • 5 Хорхе

    5 9 Отговор
    Два ментака с по два черпака. Цирк Витошка ливада между бистричанин и микренци...

    Коментиран от #8, #9, #11, #13, #14, #17, #18

    22:21 11.10.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    1 2 Отговор
    Хареса ми, как новият треньор на ЦСКА извади двамата си най силни футболисти!
    Оказва , се че Станислав Генчев не е единственият глупак, има и други!😂😂

    22:24 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хорхе":

    Погледни другите отбори как са преправяни. Трудно ще намериш отбор който не е преправян! За Славия не знам. Не искам да изреждам да не обиждам разни.

    22:25 11.10.2026

  • 10 Хорхе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Защото мога- изразявам много мнения.

    22:27 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    4 5 Отговор
    Глупости на търкалета.
    ЦСКА(Литекс) и ЦСКА 1948 нямат нищо общо с онова ЦСКА Септемврийско знаме което навремето прегази Нотингам Форест и Ливърпул, а преди тва Аякс с Кройф и Крол.
    Тва беше друго нещо което сега не можем и да си го помислим.

    22:44 11.10.2026

  • 13 динамо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хорхе":

    ССФК Левски (1914 – 1934)
    СК Левски (1934 – 1944)
    ПФД ПСК-Левски (1944 – 1949)
    ДСО Динамо (1949 – 1957)
    ФД Левски (1957 – 1969)
    ДФС Левски-Спартак (1969 – 1985)
    ФК Витоша (1985 – 1989)
    ФК Левски-Спартак (1989 – 1990)
    ФК Левски (1990 – 1992)
    ФК Левски 1914 (1992 – 1998)
    ПФК Левски (1998 –; 2006

    Коментиран от #15

    22:47 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ах този коефицент

    0 0 Отговор
    Тотонеро (на италиански: Totonero, образувано от totocalcio и nero — „черно тото“) е термин в Италия за нелегални схеми за спортни залози и корупционни скандали в сферата на футбола.
    Най-известният такъв скандал е Тотонеро от 1980 година:
    • Същност: Голяма схема за черно тото и манипулиране на футболни мачове в италианските Серия А и Серия Б.
    • Засегнати отбори:
    • Милан и Лацио са извадени принудително и изхвърлени в Серия Б.
    • Отборите на Авелино, Болоня, Перуджа, Палермо и Таранто получават наказания от отнемане на точки в класирането (най-често по 5 точки)

    22:52 11.10.2026

  • 17 Сети ли се

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хорхе":

    Коментар 13

    22:59 11.10.2026

  • 18 Независимата медииияя

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хорхе":

    Не ми разрешава да ти задам един ъ

    Коментиран от #19

    23:09 11.10.2026

  • 19 Независимата медииияя

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Независимата медииияя":

    Въпрос

    23:10 11.10.2026

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