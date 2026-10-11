ЦСКА победи ЦСКА 1948 с гол в 90-ата минута - 3:2

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Бистрица предложи пет гола, обрат през второто полувреме и решаващо попадение на Бруно Жордао в 90-ата минута.

Успехът беше първи за Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА. Германецът направи ограничени промени в състава, като Перейра започна вместо Ето’о. Домакините пък оставиха на резервната скамейка Атанас Илиев и Цонев, докато Русев стартира от първата минута.

ЦСКА поведе с два гола

ЦСКА започна по-активно и стигна до гол в 19-ата минута. Стефано Сенси центрира от корнер, а Бруно Жордао засече топката с глава от точката на дузпата и преодоля Алекс Божев.

Гостите удвоиха аванса си в 28-ата минута. Ебонг отне топката в половината на ЦСКА 1948 и намери Перейра отляво. Крилото преодоля Гривич и върна към Йоанис Питас, който се разписа с удар от близко разстояние.

В 34-ата минута ЦСКА стигна до трети гол, след като Божев отрази удар на Цварц, а Сенси довкара топката. След преглед с ВАР попадението не беше зачетено заради засада на Цварц.

Домакините изравниха след почивката

ЦСКА 1948 намали изоставането си в 55-ата минута. Русев спечели нарушение и центрира, а Елиас Франко реализира с глава.

Домакините продължиха да атакуват и в 68-ата минута стигнаха до равенство. След атака, започната от Русев, Мейер отправи опасен удар, който Родригес изби в корнер. При последвалото изпълнение Атанас Илиев надскочи защитата и вкара за 2:2.

ЦСКА 1948 имаше възможност да направи пълен обрат в 80-ата минута, но ударът с глава на Франко от близка дистанция попадна в ръцете на Лапоухов. Малко по-късно вратарят на ЦСКА спаси и удар на Илиев.

Жордао реши мача в края

В 90-ата минута Бруно Жордао сложи край на спора с втория си гол в мача. Халфът отправи мощен удар от около 25 метра, който донесе победата на ЦСКА с 3:2.

В края на двубоя Стефано Сенси получи червен картон.

Източници: sportal.bg