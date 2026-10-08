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Янаки Милев е на четвъртфинал в Палермо след победа над №8 в схемата

Янаки Милев е на четвъртфинал в Палермо след победа над №8 в схемата

8 Октомври, 2026 18:06 517 0

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Българинът си гарантира 11 точки за световната ранглиста

Янаки Милев е на четвъртфинал в Палермо след победа над №8 в схемата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Палермо, Италия, с награден фонд 56 700 евро.

Българинът, който премина през квалификациите с две победи, записа втори успех в основната схема. Милев се наложи над поставения под №8 Бувайсар Гадамаури от Белгия, който заема 271-во място в световната ранглиста, с 6:2, 7:6(5).

Двубоят продължи час и 53 минути.

Милев започна силно и след равенство 2:2 спечели четири поредни гейма, за да затвори първия сет с убедителното 6:2.

Втората част предложи далеч повече интрига. Българският тенисист изостана с 2:5, но демонстрира характер и успя да изравни, а впоследствие дори да поведе с 6:5. Сетът стигна до тайбрек, в който Милев запази самообладание и след две последователни точки при 5:5 стигна до крайния успех.

С победата си българинът си гарантира 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема №619.

За място на полуфиналите Милев ще се изправи срещу победителя от двубоя между втория поставен Лоренцо Джустино от Италия и Карлос Санчес Ховер от Испания.


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