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Веласкес доволен от Левски, Илиев призна за пречупване

Веласкес доволен от Левски, Илиев призна за пречупване

11 Октомври, 2026 20:30 358 2

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Левски спечели с 2:0 гостуването си на Черно море във Варна

Веласкес доволен от Левски, Илиев призна за пречупване - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски спечели с 2:0 гостуването си на Черно море във Варна в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес остана доволен от начина, по който неговият отбор е контролирал двубоя, докато наставникът на домакините Илиан Илиев посочи грешката при втория гол като момента, който е пречупил Черно море.

„Никога не е лесно да спечелиш тук, на този стадион. Съперникът е достатъчно силен, но конкретно днес заслужавахме на 100 процента победата“, заяви Веласкес. Испанецът подчерта, че Левски е имал ясна идея още от началото и е доминирал в голяма част от срещата.

Треньорът отчете грешки при прехода в края на първото полувреме, както и кратки периоди, в които Черно море е успял да притисне гостите след почивката. Според Веласкес обаче неговият отбор е разпознавал ситуациите и е разполагал с достатъчно скорост, за да създава опасности.

„Управлявахме двубоя по много добър начин. Много съм доволен и горд“, каза Хулио Веласкес.

Неяснота около контузията на Сангаре

Победата бе помрачена от контузията на Мустафа Сангаре. Нападателят е започнал силно срещата и според Веласкес е атакувал правилните пространства с точен тайминг, но все още няма яснота колко сериозен е проблемът.

„Изключително неприятен бе моментът с контузията на Сангаре. Все още не можем да кажем какво е състоянието му. Дано да не е сериозно“, заяви треньорът на Левски.

За „сините“ предстои гостуване на НЕК Ниймеген в Лига Европа. Веласкес определи нидерландския съперник като отбор, който играе нападателен футбол и има ясни идеи.

Илиев: Вторият гол ни пречупи

Илиан Илиев призна, че няма как да бъде доволен след загубата, въпреки че оцени старанието на своите футболисти. По думите му Черно море е влязъл плахо в мача, а впоследствие е придобил повече самочувствие и е стигнал до ситуации пред вратата на Левски.

Домакините са искали да завършат първото полувреме без допуснат гол, за да направят корекции на почивката. В началото на втората част Черно море е опитал да окаже натиск, но грешка при изчистване на топката е довела до второто попадение на Левски.

„И тогава дойде грешката при излитането на топката, като те вкараха втория си гол и мачът на практика приключи“, каза Илиан Илиев.

Следващото изпитание за Черно море е гостуване на Марек в Дупница за Купата на България. Илиев заяви, че отборът трябва да покаже повече хъс, желание и футбол, за да излезе от трудната ситуация.

Източници: bta.bg


Варна / България
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