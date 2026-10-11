Реал Сосиедад удари Депортиво Ла Коруня с 3:2

Реал Сосиедад победи Депортиво Ла Коруня с 3:2 в мач от осмия кръг на испанската Ла Лига. Баските поведоха с три гола, но гостите намалиха изоставането си до едно попадение и до края търсеха изравняване.

Домакините започнаха агресивно и откриха резултата в 29-ата минута. Бранителят Йон Мартин се разписа за 1:0. Пет минути по-късно Арсен Захарян удвои преднината на Реал Сосиедад след асистенция на Гонсало Гуедеш.

Гуедеш сам отбеляза третия гол в 54-ата минута и изглеждаше, че домакините са поели пълен контрол върху срещата. Депортиво обаче бързо върна интригата. Марио Сориано намали на 1:3 в 60-ата минута.

Ситуацията за Реал Сосиедад се усложни пет минути по-късно, когато Пабло Марин получи директен червен картон. Баските останаха с 10 футболисти, а три минути след изгонването Депортиво получи право да изпълни дузпа.

Йеремай Ернандес беше точен от бялата точка и направи резултата 3:2. Гостите продължиха да търсят изравнителен гол, но не успяха да стигнат до него. В 89-ата минута и Лоренцо Аматучи беше отстранен с директен червен картон, оставяйки Депортиво също с 10 души.

Двата отбора остават с по 10 точки

Успехът е първи за Реал Сосиедад пред собствена публика от август насам. След осем изиграни кръга баските и Депортиво Ла Коруня имат по 10 точки и заемат позиции в средата на временното класиране.

В друг мач от кръга Елче и Селта Виго завършиха 0:0. Домакините владееха повече топката и създадоха по-опасните положения, но не успяха да отбележат. Селта записа пети пореден мач без загуба в първенството.

Източници: bta.bg