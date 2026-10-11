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Кьолн спечели дербито с Борусия Мьонхенгладбах

Кьолн спечели дербито с Борусия Мьонхенгладбах

11 Октомври, 2026 20:15 338 0

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  • дерби на рейн

Саид Ел Мала отбеляза победния гол

Кьолн спечели дербито с Борусия Мьонхенгладбах - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кьолн победи с 2:1 Борусия Мьонхенгладбах в дербито на Рейн и нанесе пето поредно поражение на съперника си от началото на сезона в Бундеслигата. Саид Ел Мала (вляво) отбеляза победния гол в 67-ата минута.

Домакините поведоха чрез Исак Йоханесон, но Джо Скали изравни за Борусия Мьонхенгладбах в края на първото полувреме. Ел Мала напредна отляво и с удар от около 20 метра в далечния ъгъл донесе успеха на Кьолн.

Пета загуба за Борусия Мьонхенгладбах

Мачът беше първи за новия треньор на Борусия Мьонхенгладбах Александър Блесин, който замени Еуген Полански по време на международната пауза. Преди дербито тимът беше допуснал 16 гола в първите си четири срещи.

След поражението Борусия Мьонхенгладбах остава единственият отбор в германския елит без спечелена точка. Кьолн има седем точки повече от своя съперник и се намира в средата на класирането.

Кратко прекъсване заради пиротехника

По време на срещата фенове хвърляха фойерверки и сигнални ракети към терена и трибуните. Това доведе до кратко забавяне през второто полувреме, но не се стигна до инциденти.

В класирането Борусия Дортмунд беше начело с 13 точки след равенството 2:2 с Вердер Бремен. Байерн Мюнхен имаше 11 точки след 2:2 с Аугсбург, а Фрайбург можеше да излезе лидер при победа срещу Шалке 04 в късния мач от кръга.

Източници: bta.bg


Германия
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