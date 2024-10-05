Александър Томаш определи групата на ЦСКА за двубоя със Септември

Старши треньорът на ЦСКА - Александър Томаш определи група от 20 футболисти за днешния двубой от 11-тия кръг на efbet Лига срещу Септември. Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Групата на ЦСКА - София:
1. Густаво Бусато
25. Иван Дюлгеров
15. Тибо Вион
18. Мика Пинто
6. Лиъм Купър
19. Иван Турицов
5. Лумбард Делова
4. Християн Петров
13. Браян Кордоба
3. Сейни Санянг
22. Джейсън Локило
26. Марселино Кареасо
99. Джеймс Ето’о
73. Илиан Илиев
14. Тобиас Хайнц
10. Джонатан Линдсет
8. Станислав Шопов
11. Матиас Фаетон
77. Годуин Коялипу
45. Аарон Исека
Наказани: няма.
Контузени са: Улаус Скаршем, Георги Чорбаджийски и Мартин Стойчев.
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1 ша бъде яко
13:28 05.10.2024