20 август 917 г. Победата на цар Симеон при Ахелой

На 20 август 917 г. българските войски, водени от цар Симеон I, разбиват войските на Византия в битката при Ахелой. Битката е провокирана от Византия, чиято основна цел е неутрализирането на засилващата се българска държава след унизителните за Византия условия, постигнати през 913 г. Именно тогава на княз Симеон била призната титлата „цар на българите”.
Императрица Зоя и цариградските управници решават веднъж завинаги да разгромят цар Симеон. Първо сключват мирен договор с арабите и осигуряват гърба си, а след това се опитват да изградят антибългарски съюз. Стратегът на Херсон Йоан Вогас е изпратен да привлече печенегите, които да бъдат прехвърлени през Дунав от византийската флота, за да нанесат удар в тила на българите. А стратегът на Драч Лъв Равнух се опитва да подтикне против Симеон сръбския княз Петър Гойникович и чрез него - маджарите. Целта е България да бъде ударена едновременно от всички страни.
Захълмският княз Михаил Вишневич предупреждава Симеон за ходовете на Лъв Равнух и той успява не само да предотврати ромейско-маджарския съюз, но и да направи от доскорошния си северен враг съюзник. Дипломатическата битка за привличането на печенегите също е спечелена от българския цар, който далновидно е установил с тях първия си съюз още през 896 г.
Битката оставя незаличим спомен у византийците (според Лъв Дякон, който живял 50 години след битката, “още могат да се видят купища кости при р. Ахелой, където тогава позорно била посечена войската на ромеите”).
Тази победа имала и важен психологически ефект върху византийската армия, която като видяла, че губи сражението побягнала. В отчаян опит да спрат българите по пътя им към Константинопол византийците събрали остатъците от войската си край село Катасирти и отново са били разбити в нощна битка.
За първи път в българската история по инициатива на Цар Симеон I се отслужва водосвет на българските бойни знамена преди битката при р. Ахелой.
По-късно ритуалът започва да се извършва всяка година на Богоявление (Йордановден), а не само преди сражение. Традицията е възстановена през 1880 г. от първия военен министър след Освобождението Пьотър Паренсов. След прекъсване през 1946 г. традицията е подновена на 6 януари 1992 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАЩО НЯМА КАРТА
Коментиран от #11
04:39 20.08.2020
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гърците се съюзили с арабите
Коментиран от #9
04:55 20.08.2020
4 реалиста
Какво им е пречело на комунистите
Коментиран от #7, #14
05:25 20.08.2020
5 среднощен
Коментиран от #6, #8, #13, #19
06:06 20.08.2020
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 веселяк
До коментар #4 от "реалиста":Имал си армия нямало водосвет, сега можеш да правиш водосвет, нямаш армия! Какво им е пречела на демократите армията?
Коментиран от #17
06:42 20.08.2020
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Гърците се съюзили с арабите":Абе, не пише точно, да са се съюзили, а че са сключили мирен договор с тях. Има голяма разлика.
07:51 20.08.2020
10 Как
Представяте ли си цар Симеон, или Калоян или който и да е...дори и не толкова силните царе...та някой от тях да говори като сегашните ни ддупедайци - .".. защото началника ми Папата" , "шефовете от Византия", "господарите оттатък Голямата вода"... Срам и позор за историята са всички ни управляващи в последните 30 години!
08:03 20.08.2020
11 Джоко
До коментар #1 от "ЗАЩО НЯМА КАРТА":Защото мястото е бетонирано с хотел и подпорна стена, кей и водна пързалка.
08:11 20.08.2020
12 плевен
При Ахелой се сражават големи наемни отряди печенеги.
През цялото царуване на Симеон, ние сме се явявали непреки съюзници на арабите.
Коментиран от #30
08:30 20.08.2020
13 ПРАВ СИ БРАТО
До коментар #5 от "среднощен":АМА.......ВИЖ СЕГА НА КАКЪВ ХАЛ СМЕ........ТОГАВА СМЕ БИЛИ ВЕЛИКИ.......МИНАЛО....ЗАМИНАЛО........
08:30 20.08.2020
14 да ама не
До коментар #4 от "реалиста":Сега чети внимателно , за да не пишеш повече глупости. В интерес на истината, тогавашната държава е направила относно популяризирането на тази битка много повече отколкото сега прави жалката ни колониална територия. Учебниците , надълго , нашироко , за "Златният Век" . Аз като ученик съм участвал в мащабно , и режисирано пресъздаване на "Ахелойската Битка " . В ролята на армиите -гръцката и българската, бяхме хилядите деца от средните училища в региона . Всеки ученик трябваше да си ушие униформа по образец , в зависимост от това , дали е български войник , или гръцки , дали е обикновен войник , или командващ , мечовете бяха дървени . Пускаха двете армии една срещу друга , и вечер по новините даваха кратък репортаж от честването на събитието. Десетките филми , като "Златният Век " мащабна скъпа продукция , която още въртят , но е от тогава. На картата хълмовете над Каблешково бяха отбелязани , като "Симеоновски Възвишения" за да се знае , че цар Симеон е наблюдавал от там битката. Ти кажи , като си "отворен " , какво се е направило по тази тема през последните 30 години , че аз наистина не мога да се сетя.
Коментиран от #15, #18, #20
08:35 20.08.2020
15 ЕДИН ОТ ПОМОРИЕ
До коментар #14 от "да ама не":ВЯРНО Е.......ПОМНЯ КАТО УЧЕНИК,БЯХА НИ СЪБРАЛИ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ,,ИВАН ВАЗОВ,, ....ДАЖЕ РЕПЕТИРАХМЕ.......
08:43 20.08.2020
16 Малиййй
Коментиран от #25
08:50 20.08.2020
17 среднощен
До коментар #7 от "веселяк":Каква армия е имала България и управляващата я БКП 46-та година..? Все още царските офицери и сержанти са били избивани от комунистите..! Това, което стори комунизма на България, не го е сторило и петвековното османско робство..? Новите "силни на деня" знаеха от къде могат да дойдат проблемите им и затова безпощадно избиваха елита на нацията и лансираха "некадърни безродници" във властта, които за да запазят положението си изкорениха българския елит до корен..! Трийсетте години на хх век в България идват да работят чехи, сърби, унгарци..? Знаете ли защо - защото стандартът в България е бил висок и се печелели добри пари..! ФАКТ!
Коментиран от #22
08:53 20.08.2020
18 Гост
До коментар #14 от "да ама не":Ти прочете ли въпроса на човека?! А осмисли ли го?! Или страдаш от дислексия?! Ако знаеш - отговори, ако не знаеш - пиши си твой коментар, но не го поствай като отговор! Аз мисля, че пречката за освещаването на бойните знамена е връзката на самото мероприятие с църквата, която комунистите са искали да прекъснат.
08:55 20.08.2020
19 Хммммм
До коментар #5 от "среднощен":Ами сложно е за обяснение- комунистите и религията. В самото начало на ВОСР , начело са Ленин и Троцки , които се разправят жестоко с християнските ценности , защото според тях трябва да има само една религия- религията на комунизма , и материалистически да се подхожда към нещата. След което идва Сталин . Малко хора го знаят , но Сталин е бил подготвян за духовник , от своите родители , но в семинарията набива един учител , и трябва да напусне. Положението при Сталин се успокоява , и той осъзнава , че религията може само да помогне , но църквата си е отделена от държавата. И драги съфорумници , когато сочите Кемал Ататюрк за велик турски водач , ами той точно отделя религията от държавата , с какво е по добър от Сталин в религиозната сфера. И когато сочите Ердоган за ислямист , защото вкарва религията и забрадките в държавните сфери , с какво е по-лош от тези, които вкарват религиозни символи в армията ? Както се казва - мерим с двойни аршини. И какво , като от 1992 г. имаме освещаване на бойни знамена , а закриваме поделения , и ракетни дивизиони- Светият Дух ли ще ни пази?
Коментиран от #21
09:01 20.08.2020
20 среднощен
До коментар #14 от "да ама не":Нали този "елит" възпитаван в тогавашните училища сега е на властови позиции в България - защо не се получава..? Комунистите убиха духа на нацията в лицето на интелектуалците /врагове на народа/ и следващото поколение "роди" нашето поколение, което е всичко друго но не и родолюбиво..! Българинът спря да възпитава децата си с личен пример в жертвено родолюбие..? ФАКТ!
Коментиран от #27
09:04 20.08.2020
21 среднощен
До коментар #19 от "Хммммм":След падането на берлинската стена, СИВ и Варшавския договор също се сринаха..? "Нашата силна армия", която всъщност не беше наша, защото бе проекция на разпадащия се Съветски съюз, пострада най-много..! Факт! Но СССР тогава ни изтъргуваха, като ни дадоха /курбан/ на новите ни "господари"..? Това е "цената на прехода" - устройваща великите сили и пагубна за нас..! Лично наблюдавах двата натовски самолета, летящи 7,5 мин. във въздушното пространство на България и Варшавския договор през юли 1989..? Заповед "въздействие" така и не бе получена от Москва..? След това "пенсионираха" висшия офицерски състав на ПВО и ВВС...? След това дойде 10-ти ноември и така наречения "преход"..? Та нещата в "кухнята" миришат, колега..? От доста време работя в "кухнята" - за мен лично аз съм наясно с нещата..?
Коментиран от #23
09:27 20.08.2020
22 Също
До коментар #17 от "среднощен":И африканците във футболните ни отбори, сега печелят добри пари. Печелят добри пари търговски представители , инвеститори , управители на търговски вериги , или прекупвачи , на овце , вино , жито , тютюн , и розово масло , с каквото е била характерна "мощната " ни икономика до 1944г. Тези унгарци , чехи , сърби , какво са работили в България , крачили са с остена след "Сивушка" и "Белчо" ? , или са обслужвали желанията на висшето общество , съответно и добре заплатени . Нормално зараждащият се , и натрупан капитал , да може да си поръча архитект от Италия , озеленителен специалист от Чехия , мебели от Виена , финансист от Германия , но това не променя факта , че голямото болшинство от хора , са спели зад кирпич, на една рогозка , и мастта за въшки . Некадърници и безродници , има във всяка една власт , но както сега има през последните 30г. , едва ли е имало в повече- направо ще ни избият- ФАКТ.
09:40 20.08.2020
23 Хмммм
До коментар #21 от "среднощен":Аз не мога да опонирам , на нито едно твое изречение . Всичко е точно така. Но мога да назова причината това да се случи. Поколенията в Русия се промениха , тези които изнесоха войните ВСВ -Корея - Виетнам - измряха , или остаряха . Нови тежки войни не се появиха . На тяхно място се появиха търговски дружества , някаква степен на партньорство , договаряне, пътувания , и командировки по света. Тези които управляваха Русия осъзнаха , че имат най-богатата страна на света , могат да живеят като крезове , а в сегашната система не могат да оставят нищо от това на своите деца , само един параден шинел . И какво от това като СССР имаше 800 подводници от Студената Война , а населението му пазаруваше от магазина риба в в плетена капронова мрежа , за да се омаже човек допълнително с нея, тоест ЗАДОВОЛЯВАНЕТО на обикновени за запада неща , бяха останали , много на заден план. Тези хора ни спазариха на "хиените" , или оставиха като ненужна за тях тежест , и рекоха -Сиренето е с пари - братушки. И сега реват щото НАТО ги излъга, дойде до техните граници , и се пробва да ги разчленява. А тогава до 1988г. ни държаха като своя най-важен стълб в отбраната от Юг , и имахме повече танкове и самолети от Гърция и Турция взети заедно , и ракети за които те можеха само да си мечтаят с възможност за пренасяне на ЯО.
Коментиран от #26
10:04 20.08.2020
24 Цар Симеоне
10:23 20.08.2020
25 Другия с коня
До коментар #16 от "Малиййй":Какви ГЪРЦИ са ти в главата....Византия е Римската Империя.Така я нарича За първи път един немски Историк,за да подцени факта,че Българското царство е отвоювано от Римската Империя с много победи над тях....Факта,че самата Римска империя ни е плащала данък и т. н.Което вече е без значение след 75 години Руска окупация...На тази територия живеят 6 милиона българи с тенденция след 20 години да се изличи от лицето на Планетата този Народ и само Спомени и приказки за Минало Величие не са достатъчни да се спаси ...
10:26 20.08.2020
26 среднощен
До коментар #23 от "Хмммм":Ще отговоря със сентенцията: "Винаги е за предпочитане "партия шах" с мислещ противник.."! Адмирации за поста ви!
Коментиран от #29
10:31 20.08.2020
27 Хмммм
До коментар #20 от "среднощен":Навсякъде по света , елита се блазни от 3 основни неща - да може да упражнява власт , да ползва привилегии , които други не ползват , и естествено- пари, много пари. Ние не минахме по-нормалният път както други държави , дори е учудващо , че все още сме на тази територия в някаква съвкупност , а не сме се трансформирали в други държави и територии. Много капитални грешки ни тежат от миналото . Последният влак да сме нормална голяма и естествено-силна държава пропускаме 1913г. От там нататък повечето от нещата са следствие на нещо друго - предходно , и ако щеш и на лош късмет . Навсякъде по света хората са едни и същи . Отдаде ли им се възможност за власт и пари , те драпат към тях. Усещат вятъра , и се променят за една нощ . Комунистите тогава държаха лостовете на властта , и те се облагодетелстваха , ако не бяха те щяха да се облагодетелстват други . Комунизма умира в момента в който средствата за производство ,земята , и финансовите потоци стават частни. и от там нататък можеш само да се молиш , да попаднеш на читав управляващ елит , който седи в сянка , и реди пасианса, партиите играят само парадната роля , за пред хората , да обират напрежението като бушони . И управляващият елит в сянка се сменя само след голям катаклизъм - война , гражданска война , агресия , завладяване, стихийно бедствие. Дори революциите , бунтовете , често са квази-мероприятия на същият този елит в сянка с който се саморестартират отново в системата. Дори Тодор Ж
Коментиран от #28
10:43 20.08.2020
28 Хмммм
До коментар #27 от "Хмммм":Дори Тодор Живков е незаконен син на Фердинанд и циганката Маруца , но коя е тази сила , която поставя отново царската кръв на висша длъжност , та било то , и в епохата на комунизма.
Коментиран от #31
10:46 20.08.2020
29 Хмммм
До коментар #26 от "среднощен":Благодаря. Винаги е за предпочитане да допълниш един смислен коментар , отколкото да се опиташ да го "громиш" по точки , и след това и единият и другият са на коренно противоположни позиции, всеки с нищо НЕ-убедил другият в своята правота.
10:56 20.08.2020
30 Такива Работи
До коментар #12 от "плевен":Равносметката след такава битка е такава , че когато ромеите , или други подобни , вече поискат нещо от Симеон и българската държава , ще проводят пратеници със скъпи дарове , ще се поклонят на Симеон със нисък поклон до земята , ще целунат края на плаща му , ще пратят много здраве , от "неговият брат" все-светлият император на Византия , който го моли да преговарят за благодатен мир . Съответно както е рекъл Наполеон - няма нищо по добро от мира подписан от силата на твоята армия. И като контрапункт на сегашното но положение - нашият "мир " постоянно се подписва , и дописва след явяване в нечие посолство на територията .
Коментиран от #35
11:14 20.08.2020
31 среднощен
До коментар #28 от "Хмммм":"...но коя е тази сила , която поставя отново царската кръв на висша длъжност , та било то , и в епохата на комунизма."; "Това е въпросът.."? Вървейки по тази линия на съждения - винаги достигаме до "мистичното начало" на властта..? Хората имащи силите, разума и волята да достигнат до желанието да си зададат и да си отговорят на този въпрос и най-вече да приемат активна морална позиция спрямо него - са и "истинският човешки елит"..! Мога да назова двете крайности: "мистични групи" от хора, които се покланят на Сатаната, за да имат властта и благата от този свят и монасите отшелници, които се отказват от благата в този свят, за да имат проявена пълната любов към Бога..! Симеон Велики учеше в Магнаурската школа, за да бъде български Патриарх, но получи царство, което и до днес се зове България..! Слава Богу, че и по нашите земи е имало такива владетели..!
11:49 20.08.2020
32 худо
Коментиран от #33
20:48 20.08.2020
33 среднощен
До коментар #32 от "худо":"Византия" е "Преходното звено" между "Източната Римска империя" и "великогръцките шовинистични домогвания"...! Всичко това "научно" оправдано от "усложливи научни авторитети" на великите сили..? "Византия" е събирателният образ на зараждащата се европейска политика..? ФАКТ!
07:03 21.08.2020
34 Горски
Трябва ни нов такъв владетел, за да изнрие срама от 1000 годишното ни васалство. Симеон Велики България на три морета и владеене на почти целия Балкански полуостров Такива владетели сме имали .А къде му е паметника на този гигант в центъра на София, Пловдив, Варна или Бургас? Българският цар Симеон със своята конница и скрити резерви зад хълма Биберна, до днешният град Каблешково, подкрепен от дясното българско крило изненадващо атакува във фланг лявото ромейско крило. Ромейските войници се паникьосват и отхвърлени към морето, започват да бягат. Същевременно българският център и лявото крило контраатакуват ромеите.
Коментиран от #36
03:25 20.08.2026
35 Всичко е много измислено
До коментар #30 от "Такива Работи":Византия позволява да се появи Българското царство с цел да осигури северната граница на империята и са плащали за това, повечето войни с Византия са били за тези пари, в частност са си разменяли територии , не случайно са ни измислили азбука и християнизирали
04:51 20.08.2026
36 Или
До коментар #34 от "Горски":Както се пееше в песента: не ща дарове богати гордо викна Симеон, значи по негово време е нямало корупция; или Златен е и моят трон, не златна тоалетна хахаха
04:59 20.08.2026