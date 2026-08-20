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20 август 917 г. Победата на цар Симеон при Ахелой

20 август 917 г. Победата на цар Симеон при Ахелой

20 Август, 2026 03:12 10 414 36

  • симеон-
  • битка-
  • ахелой-
  • византийци

За първи път в българската история по инициатива на Цар Симеон I се отслужва водосвет на българските бойни знамена преди битката

20 август 917 г. Победата на цар Симеон при Ахелой - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 20 август 917 г. българските войски, водени от цар Симеон I, разбиват войските на Византия в битката при Ахелой. Битката е провокирана от Византия, чиято основна цел е неутрализирането на засилващата се българска държава след унизителните за Византия условия, постигнати през 913 г. Именно тогава на княз Симеон била призната титлата „цар на българите”.

Императрица Зоя и цариградските управници решават веднъж завинаги да разгромят цар Симеон. Първо сключват мирен договор с арабите и осигуряват гърба си, а след това се опитват да изградят антибългарски съюз. Стратегът на Херсон Йоан Вогас е изпратен да привлече печенегите, които да бъдат прехвърлени през Дунав от византийската флота, за да нанесат удар в тила на българите. А стратегът на Драч Лъв Равнух се опитва да подтикне против Симеон сръбския княз Петър Гойникович и чрез него - маджарите. Целта е България да бъде ударена едновременно от всички страни.

Захълмският княз Михаил Вишневич предупреждава Симеон за ходовете на Лъв Равнух и той успява не само да предотврати ромейско-маджарския съюз, но и да направи от доскорошния си северен враг съюзник. Дипломатическата битка за привличането на печенегите също е спечелена от българския цар, който далновидно е установил с тях първия си съюз още през 896 г.

Битката оставя незаличим спомен у византийците (според Лъв Дякон, който живял 50 години след битката, “още могат да се видят купища кости при р. Ахелой, където тогава позорно била посечена войската на ромеите”).

Тази победа имала и важен психологически ефект върху византийската армия, която като видяла, че губи сражението побягнала. В отчаян опит да спрат българите по пътя им към Константинопол византийците събрали остатъците от войската си край село Катасирти и отново са били разбити в нощна битка.

За първи път в българската история по инициатива на Цар Симеон I се отслужва водосвет на българските бойни знамена преди битката при р. Ахелой.

По-късно ритуалът започва да се извършва всяка година на Богоявление (Йордановден), а не само преди сражение. Традицията е възстановена през 1880 г. от първия военен министър след Освобождението Пьотър Паренсов. След прекъсване през 1946 г. традицията е подновена на 6 януари 1992 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО НЯМА КАРТА

    50 2 Отговор
    НА МЕСТНОТТА НА БИТКАТА МЕЖДУ ГР.КАБЛЕШКОВО-АХЕЛОЙ-СЕЛО МЕДОВО,ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР , ГОЛЯМ ПАМЕТНИК ,БЕСЕДКА ПЕЙКИ ЗА ОТДИХ .СИМЕОН Е ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

    Коментиран от #11

    04:39 20.08.2020

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гърците се съюзили с арабите

    29 2 Отговор
    от които ги спаси хан Тервел.

    Коментиран от #9

    04:55 20.08.2020

  • 4 реалиста

    11 11 Отговор
    След прекъсване през 1946 г. традицията е подновена на 6 януари 1992 г.
    Какво им е пречело на комунистите

    Коментиран от #7, #14

    05:25 20.08.2020

  • 5 среднощен

    38 3 Отговор
    Симеон Велики е възпитаник на Магнаурската школа и е бил подготвян от Св. Цар Борис, покръстител на българите, за бъдещия патриарх на България..! Но, в последствие става най-великият български цар и най-тежкото изпитание за Византия..? За араби, печенеги, маджари, сръбски воеводи и зараждащите се руски княжества - да не говорим..! Всички са се съобразявали с България! Цар Симеон е "наградата от Небето" за българите, които приемат вярата в Христа! За всички лъжепатриоти, напомням, Византия я няма - България я има, Османската империя я няма - България я има, СССР го няма - България я има..!! Да внимават всички, които ни "приканват" да изоставим християнските ценности - списъкът може да бъде разширен..? За комунистите и тяхбата забрана за освещаване бойните знамена, няма смисъл да говорим..? Комунистите са слушали Коминтерна - те не са пазили българските интереси..?

    Коментиран от #6, #8, #13, #19

    06:06 20.08.2020

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 веселяк

    25 9 Отговор

    До коментар #4 от "реалиста":

    Имал си армия нямало водосвет, сега можеш да правиш водосвет, нямаш армия! Какво им е пречела на демократите армията?

    Коментиран от #17

    06:42 20.08.2020

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гърците се съюзили с арабите":

    Абе, не пише точно, да са се съюзили, а че са сключили мирен договор с тях. Има голяма разлика.

    07:51 20.08.2020

  • 10 Как

    26 1 Отговор
    Какви ръководители е имала държавата ни тогава! А сега????
    Представяте ли си цар Симеон, или Калоян или който и да е...дори и не толкова силните царе...та някой от тях да говори като сегашните ни ддупедайци - .".. защото началника ми Папата" , "шефовете от Византия", "господарите оттатък Голямата вода"... Срам и позор за историята са всички ни управляващи в последните 30 години!

    08:03 20.08.2020

  • 11 Джоко

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО НЯМА КАРТА":

    Защото мястото е бетонирано с хотел и подпорна стена, кей и водна пързалка.

    08:11 20.08.2020

  • 12 плевен

    7 10 Отговор
    Равносметката след безкрайните войни на Симеон е разрушена до дъно икономика, 10 000 избягали в ромейско славяни /вижте синеоките гърци на север/, завладяване на земи и народи, които нямаме капацитета да развиваме. Цар Петър наследява държава без икономика, и бързо я губи.
    При Ахелой се сражават големи наемни отряди печенеги.
    През цялото царуване на Симеон, ние сме се явявали непреки съюзници на арабите.

    Коментиран от #30

    08:30 20.08.2020

  • 13 ПРАВ СИ БРАТО

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "среднощен":

    АМА.......ВИЖ СЕГА НА КАКЪВ ХАЛ СМЕ........ТОГАВА СМЕ БИЛИ ВЕЛИКИ.......МИНАЛО....ЗАМИНАЛО........

    08:30 20.08.2020

  • 14 да ама не

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалиста":

    Сега чети внимателно , за да не пишеш повече глупости. В интерес на истината, тогавашната държава е направила относно популяризирането на тази битка много повече отколкото сега прави жалката ни колониална територия. Учебниците , надълго , нашироко , за "Златният Век" . Аз като ученик съм участвал в мащабно , и режисирано пресъздаване на "Ахелойската Битка " . В ролята на армиите -гръцката и българската, бяхме хилядите деца от средните училища в региона . Всеки ученик трябваше да си ушие униформа по образец , в зависимост от това , дали е български войник , или гръцки , дали е обикновен войник , или командващ , мечовете бяха дървени . Пускаха двете армии една срещу друга , и вечер по новините даваха кратък репортаж от честването на събитието. Десетките филми , като "Златният Век " мащабна скъпа продукция , която още въртят , но е от тогава. На картата хълмовете над Каблешково бяха отбелязани , като "Симеоновски Възвишения" за да се знае , че цар Симеон е наблюдавал от там битката. Ти кажи , като си "отворен " , какво се е направило по тази тема през последните 30 години , че аз наистина не мога да се сетя.

    Коментиран от #15, #18, #20

    08:35 20.08.2020

  • 15 ЕДИН ОТ ПОМОРИЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "да ама не":

    ВЯРНО Е.......ПОМНЯ КАТО УЧЕНИК,БЯХА НИ СЪБРАЛИ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ,,ИВАН ВАЗОВ,, ....ДАЖЕ РЕПЕТИРАХМЕ.......

    08:43 20.08.2020

  • 16 Малиййй

    4 2 Отговор
    Цар Симеон е бил нещо като Ердоган. Млатил е гърците дет ги фани.

    Коментиран от #25

    08:50 20.08.2020

  • 17 среднощен

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "веселяк":

    Каква армия е имала България и управляващата я БКП 46-та година..? Все още царските офицери и сержанти са били избивани от комунистите..! Това, което стори комунизма на България, не го е сторило и петвековното османско робство..? Новите "силни на деня" знаеха от къде могат да дойдат проблемите им и затова безпощадно избиваха елита на нацията и лансираха "некадърни безродници" във властта, които за да запазят положението си изкорениха българския елит до корен..! Трийсетте години на хх век в България идват да работят чехи, сърби, унгарци..? Знаете ли защо - защото стандартът в България е бил висок и се печелели добри пари..! ФАКТ!

    Коментиран от #22

    08:53 20.08.2020

  • 18 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "да ама не":

    Ти прочете ли въпроса на човека?! А осмисли ли го?! Или страдаш от дислексия?! Ако знаеш - отговори, ако не знаеш - пиши си твой коментар, но не го поствай като отговор! Аз мисля, че пречката за освещаването на бойните знамена е връзката на самото мероприятие с църквата, която комунистите са искали да прекъснат.

    08:55 20.08.2020

  • 19 Хммммм

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "среднощен":

    Ами сложно е за обяснение- комунистите и религията. В самото начало на ВОСР , начело са Ленин и Троцки , които се разправят жестоко с християнските ценности , защото според тях трябва да има само една религия- религията на комунизма , и материалистически да се подхожда към нещата. След което идва Сталин . Малко хора го знаят , но Сталин е бил подготвян за духовник , от своите родители , но в семинарията набива един учител , и трябва да напусне. Положението при Сталин се успокоява , и той осъзнава , че религията може само да помогне , но църквата си е отделена от държавата. И драги съфорумници , когато сочите Кемал Ататюрк за велик турски водач , ами той точно отделя религията от държавата , с какво е по добър от Сталин в религиозната сфера. И когато сочите Ердоган за ислямист , защото вкарва религията и забрадките в държавните сфери , с какво е по-лош от тези, които вкарват религиозни символи в армията ? Както се казва - мерим с двойни аршини. И какво , като от 1992 г. имаме освещаване на бойни знамена , а закриваме поделения , и ракетни дивизиони- Светият Дух ли ще ни пази?

    Коментиран от #21

    09:01 20.08.2020

  • 20 среднощен

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "да ама не":

    Нали този "елит" възпитаван в тогавашните училища сега е на властови позиции в България - защо не се получава..? Комунистите убиха духа на нацията в лицето на интелектуалците /врагове на народа/ и следващото поколение "роди" нашето поколение, което е всичко друго но не и родолюбиво..! Българинът спря да възпитава децата си с личен пример в жертвено родолюбие..? ФАКТ!

    Коментиран от #27

    09:04 20.08.2020

  • 21 среднощен

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хммммм":

    След падането на берлинската стена, СИВ и Варшавския договор също се сринаха..? "Нашата силна армия", която всъщност не беше наша, защото бе проекция на разпадащия се Съветски съюз, пострада най-много..! Факт! Но СССР тогава ни изтъргуваха, като ни дадоха /курбан/ на новите ни "господари"..? Това е "цената на прехода" - устройваща великите сили и пагубна за нас..! Лично наблюдавах двата натовски самолета, летящи 7,5 мин. във въздушното пространство на България и Варшавския договор през юли 1989..? Заповед "въздействие" така и не бе получена от Москва..? След това "пенсионираха" висшия офицерски състав на ПВО и ВВС...? След това дойде 10-ти ноември и така наречения "преход"..? Та нещата в "кухнята" миришат, колега..? От доста време работя в "кухнята" - за мен лично аз съм наясно с нещата..?

    Коментиран от #23

    09:27 20.08.2020

  • 22 Също

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "среднощен":

    И африканците във футболните ни отбори, сега печелят добри пари. Печелят добри пари търговски представители , инвеститори , управители на търговски вериги , или прекупвачи , на овце , вино , жито , тютюн , и розово масло , с каквото е била характерна "мощната " ни икономика до 1944г. Тези унгарци , чехи , сърби , какво са работили в България , крачили са с остена след "Сивушка" и "Белчо" ? , или са обслужвали желанията на висшето общество , съответно и добре заплатени . Нормално зараждащият се , и натрупан капитал , да може да си поръча архитект от Италия , озеленителен специалист от Чехия , мебели от Виена , финансист от Германия , но това не променя факта , че голямото болшинство от хора , са спели зад кирпич, на една рогозка , и мастта за въшки . Некадърници и безродници , има във всяка една власт , но както сега има през последните 30г. , едва ли е имало в повече- направо ще ни избият- ФАКТ.

    09:40 20.08.2020

  • 23 Хмммм

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "среднощен":

    Аз не мога да опонирам , на нито едно твое изречение . Всичко е точно така. Но мога да назова причината това да се случи. Поколенията в Русия се промениха , тези които изнесоха войните ВСВ -Корея - Виетнам - измряха , или остаряха . Нови тежки войни не се появиха . На тяхно място се появиха търговски дружества , някаква степен на партньорство , договаряне, пътувания , и командировки по света. Тези които управляваха Русия осъзнаха , че имат най-богатата страна на света , могат да живеят като крезове , а в сегашната система не могат да оставят нищо от това на своите деца , само един параден шинел . И какво от това като СССР имаше 800 подводници от Студената Война , а населението му пазаруваше от магазина риба в в плетена капронова мрежа , за да се омаже човек допълнително с нея, тоест ЗАДОВОЛЯВАНЕТО на обикновени за запада неща , бяха останали , много на заден план. Тези хора ни спазариха на "хиените" , или оставиха като ненужна за тях тежест , и рекоха -Сиренето е с пари - братушки. И сега реват щото НАТО ги излъга, дойде до техните граници , и се пробва да ги разчленява. А тогава до 1988г. ни държаха като своя най-важен стълб в отбраната от Юг , и имахме повече танкове и самолети от Гърция и Турция взети заедно , и ракети за които те можеха само да си мечтаят с възможност за пренасяне на ЯО.

    Коментиран от #26

    10:04 20.08.2020

  • 24 Цар Симеоне

    9 2 Отговор
    ПРЕРОДИ СЕ И ЕЛА ДА НИ ПОМОГНЕШ СРЕЩУ НАГЛОТО МОМЧЕ ОТ СЕЛО БАНКЯ! НЕКА ДУШАТА ТИ ПАЗИ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ СРЕЩУ ТОВА ЗЛО , КОЕТО Е ОПЛЕЛО СТРАНАТА ТИ СИМЕОНЕ ВЕЛИКИ!!!!!!!!!!!

    10:23 20.08.2020

  • 25 Другия с коня

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Малиййй":

    Какви ГЪРЦИ са ти в главата....Византия е Римската Империя.Така я нарича За първи път един немски Историк,за да подцени факта,че Българското царство е отвоювано от Римската Империя с много победи над тях....Факта,че самата Римска империя ни е плащала данък и т. н.Което вече е без значение след 75 години Руска окупация...На тази територия живеят 6 милиона българи с тенденция след 20 години да се изличи от лицето на Планетата този Народ и само Спомени и приказки за Минало Величие не са достатъчни да се спаси ...

    10:26 20.08.2020

  • 26 среднощен

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хмммм":

    Ще отговоря със сентенцията: "Винаги е за предпочитане "партия шах" с мислещ противник.."! Адмирации за поста ви!

    Коментиран от #29

    10:31 20.08.2020

  • 27 Хмммм

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "среднощен":

    Навсякъде по света , елита се блазни от 3 основни неща - да може да упражнява власт , да ползва привилегии , които други не ползват , и естествено- пари, много пари. Ние не минахме по-нормалният път както други държави , дори е учудващо , че все още сме на тази територия в някаква съвкупност , а не сме се трансформирали в други държави и територии. Много капитални грешки ни тежат от миналото . Последният влак да сме нормална голяма и естествено-силна държава пропускаме 1913г. От там нататък повечето от нещата са следствие на нещо друго - предходно , и ако щеш и на лош късмет . Навсякъде по света хората са едни и същи . Отдаде ли им се възможност за власт и пари , те драпат към тях. Усещат вятъра , и се променят за една нощ . Комунистите тогава държаха лостовете на властта , и те се облагодетелстваха , ако не бяха те щяха да се облагодетелстват други . Комунизма умира в момента в който средствата за производство ,земята , и финансовите потоци стават частни. и от там нататък можеш само да се молиш , да попаднеш на читав управляващ елит , който седи в сянка , и реди пасианса, партиите играят само парадната роля , за пред хората , да обират напрежението като бушони . И управляващият елит в сянка се сменя само след голям катаклизъм - война , гражданска война , агресия , завладяване, стихийно бедствие. Дори революциите , бунтовете , често са квази-мероприятия на същият този елит в сянка с който се саморестартират отново в системата. Дори Тодор Ж

    Коментиран от #28

    10:43 20.08.2020

  • 28 Хмммм

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хмммм":

    Дори Тодор Живков е незаконен син на Фердинанд и циганката Маруца , но коя е тази сила , която поставя отново царската кръв на висша длъжност , та било то , и в епохата на комунизма.

    Коментиран от #31

    10:46 20.08.2020

  • 29 Хмммм

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "среднощен":

    Благодаря. Винаги е за предпочитане да допълниш един смислен коментар , отколкото да се опиташ да го "громиш" по точки , и след това и единият и другият са на коренно противоположни позиции, всеки с нищо НЕ-убедил другият в своята правота.

    10:56 20.08.2020

  • 30 Такива Работи

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "плевен":

    Равносметката след такава битка е такава , че когато ромеите , или други подобни , вече поискат нещо от Симеон и българската държава , ще проводят пратеници със скъпи дарове , ще се поклонят на Симеон със нисък поклон до земята , ще целунат края на плаща му , ще пратят много здраве , от "неговият брат" все-светлият император на Византия , който го моли да преговарят за благодатен мир . Съответно както е рекъл Наполеон - няма нищо по добро от мира подписан от силата на твоята армия. И като контрапункт на сегашното но положение - нашият "мир " постоянно се подписва , и дописва след явяване в нечие посолство на територията .

    Коментиран от #35

    11:14 20.08.2020

  • 31 среднощен

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хмммм":

    "...но коя е тази сила , която поставя отново царската кръв на висша длъжност , та било то , и в епохата на комунизма."; "Това е въпросът.."? Вървейки по тази линия на съждения - винаги достигаме до "мистичното начало" на властта..? Хората имащи силите, разума и волята да достигнат до желанието да си зададат и да си отговорят на този въпрос и най-вече да приемат активна морална позиция спрямо него - са и "истинският човешки елит"..! Мога да назова двете крайности: "мистични групи" от хора, които се покланят на Сатаната, за да имат властта и благата от този свят и монасите отшелници, които се отказват от благата в този свят, за да имат проявена пълната любов към Бога..! Симеон Велики учеше в Магнаурската школа, за да бъде български Патриарх, но получи царство, което и до днес се зове България..! Слава Богу, че и по нашите земи е имало такива владетели..!

    11:49 20.08.2020

  • 32 худо

    4 0 Отговор
    Такава държава Византия не бях чувал,от къде си я измислихте?

    Коментиран от #33

    20:48 20.08.2020

  • 33 среднощен

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "худо":

    "Византия" е "Преходното звено" между "Източната Римска империя" и "великогръцките шовинистични домогвания"...! Всичко това "научно" оправдано от "усложливи научни авторитети" на великите сили..? "Византия" е събирателният образ на зараждащата се европейска политика..? ФАКТ!

    07:03 21.08.2020

  • 34 Горски

    1 0 Отговор
    По него време България е била велика държава и всички са се съобразявали с нея !
    Трябва ни нов такъв владетел, за да изнрие срама от 1000 годишното ни васалство. Симеон Велики България на три морета и владеене на почти целия Балкански полуостров Такива владетели сме имали .А къде му е паметника на този гигант в центъра на София, Пловдив, Варна или Бургас? Българският цар Симеон със своята конница и скрити резерви зад хълма Биберна, до днешният град Каблешково, подкрепен от дясното българско крило изненадващо атакува във фланг лявото ромейско крило. Ромейските войници се паникьосват и отхвърлени към морето, започват да бягат. Същевременно българският център и лявото крило контраатакуват ромеите.

    Коментиран от #36

    03:25 20.08.2026

  • 35 Всичко е много измислено

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Такива Работи":

    Византия позволява да се появи Българското царство с цел да осигури северната граница на империята и са плащали за това, повечето войни с Византия са били за тези пари, в частност са си разменяли територии , не случайно са ни измислили азбука и християнизирали

    04:51 20.08.2026

  • 36 Или

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    Както се пееше в песента: не ща дарове богати гордо викна Симеон, значи по негово време е нямало корупция; или Златен е и моят трон, не златна тоалетна хахаха

    04:59 20.08.2026

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