Лудогорец с шанс да се откъсне солидно на върха в класирането

Заключителният мач от 11-ия кръг на efbet Лига противопоставя Лудогорец и Локомотив Пловдив. Срещата на стадион "Хювефарма Арена" в Разград стартира в 20:00 и ще бъде ръководена от Красен Георгиев.

"Орлите" са водач в класирането с 25 точки и голова разлика 16:1, като със същия точков актив е и Левски. Успех или равенство на разградчани в предстоящия мач с Локомотив Пловдив би им помогнал да се отделят еднолично на върха в подреждането. В седем последователни срещи за първенство Лудогорец няма допуснато попадение, а отборът е и единственият в елита, който не е допуснал загуба до момента. Аут поради контузии са Антон Недялков и Бърнард Текпетей.

Локомотив Пловдив пристига в Разград като 10-и в класирането с 12 точки и голова разлика 13:16. "Смърфовете" са в серия от общо четири мача без победа, от които две поредни загуби. В последните си два мача "черно-белите" не са отбелязали и попадение. Хуан Переа и Марсилио Силва все още са без уредени документи и ще пропуснат двубоя.

В последния мач между двата тима, игран през месец май тази година, Лудогорец надделя над Локомотив Пловдив с 3:0. Точни за "орлите" бяха Руан Круз на два пъти и веднъж Квадво Дуа.

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

22.05.2024 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0

30.03.2024 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:2

06.12.2023 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 (Купа на България)

27.09.2023 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1

15.05.2023 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0

08.11.2022 Локомотив Пловдив - Лудогорец 2:3

15.07.2022 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0

07.22.2021 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0

25.07.2021 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:3

08.05.2021 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:2