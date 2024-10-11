Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите

Лига „A“, Група 2:
Израел – Франция 1:4
0:1 Едуардо Камавинга 6'
1:1 Омри Ганделман 24'
1:2 Кристофър Нкунку 28'
1:3 Матео Гендузи 87',
1:4 Брадли Баркола 89'
Италия – Белгия 2:2
1:0 Андреа Камбиазо 2'
2:0 Матео Ретеги 24'
2:1 Максим Де Кайпер 42'
2:2 Леандро Тросар 61'
Лига „B“, Група 2:
Англия – Гърция 1:2
0:1 Вангелис Павлидис 49'
1:1 Джуд Белингам 87'
1:2 Вангелис Павлидис 90+4'
Финландия – Ирландия 1:2
1:0 Йоел Похянпало 17'
1:1 Лиъм Скейлс 57'
1:2 Роби Брейди 88'
Лига „B“, Група 3:
Австрия – Казахстан 4:0
1:0 Кристоф Баумгартнер 10'
2:0 Филип Линхарт 53'
3:0 Марсел Забитцер 56'
4:0 Матиас Зайдъл 79'
Норвегия – Словения 3:0
1:0 Ерлинг Халанд 7'
2:0 Александър Сьорлот 52'
3:0 Ерлинг Халанд 62'
Лига „C“, Група 4:
Латвия - Северна Македония 0:3
0:1 Яни Атанасов 35'
0:2 Лирим Чамили 70'
0:3 Елиф Елмас 90+3'
Фарьорски острови – Армения 2:2
1:0 Ян Юлиан Беняминсен 37'
1:1 Лукас Селарян 44'
2:1 Йоханес Бярталид 85'
2:2 Гор Манвелян 90+3'
Лига „D“, Група 1:
Гибралтар - Сан Марино 1:0
1:0 Итън Брито 62'
Лига „D“, Група 2:
Молдова – Андора 2:0
1:0 Артур Йоница 31'
2:0 Максим Кожокару 90+5'
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