Всички резултати и голмайстори от предварителния кръг на Купата на България

13 октомври, 13:00 часа:
Ботев (Нови пазар) 0:2 Фратрия
0:1 Васил Андони (62)
0:2 Никола Тотев (71)
13 октомври, 15:00 часа:
Левски (Левски) 2:3 Спортист (Своге)
0:1 Клифорд Ярен (13)
1:1 Любомир Борисов (44)
1:2 Клифорд Ярен (52)
2:2 Стефан Христов (34)
2:3 Александър Веселински (98)
Академик (Свищов) 1:1 Монтана - 4:3 при дузпите
1:0 Петър Петров (43)
1:1 Илия Русинов (63)
Рилски спортист 1:3 Дунав (Русе)
0:1 Димитър Законов (62)
1:1 Григор Долапчиев (73)
1:2 Кристиян Господинов (96)
1:3 Денислав Минчев (107)
Аксаково 0:4 Янтра (Габрово)
0:1 Тони Иванов (37)
0:2 Мартин Райнов (41)
0:3 Станислав Дюлгеров (57)
0:4 Цветелин Радев (75)
Ком (Берковица) 0:4 Пирин (Благоевград)
0:1 Запро Динев (19)
0:2 Запро Динев (51)
0:3 Запро Динев (81)
0:4 Запро Динев (83)
Кюстендил 3:1 Марек
0:1 Илия Димитров (20)
1:1 Димитър Илиев (44)
2:1 Цветелин Стоичков (84)
3:1 Александър Александров (87)
Черноломец (Попово) 3:0 Ловеч
1:0 Десислав Петков (47)
2:0 Беадир Беадиров (57)
3:0 Радостин Стоилов (65)
Саяна (Хасково) 2:2 Локомотив (Горна Оряховица) - 3:2 при дузпите
0:1 Костадин Пеев (7-а)
0:2 Надим Ангелов (13-а)
1:2 Веселин Марчев (26)
2:2 Веселин Марчев (71)
Марица (Пловдив) 1:2 Беласица
0:1 Ирфан Садик (33)
1:1 Валери Домовчийски (46-д)
1:2 Атанас Карачоров (79)
Локомотив (Мездра) 0:0 Несебър - 4:3 след дузпи
Розова долина 2:1 Струмска слава
1:0 Венцислав Иванов (26)
2:0 Деньо Кършаков (71)
2:1 Кристиян Митов (75)
Черноморец (Бургас) 2:0 Етър
1:0 Станислав Маламов (27)
2:0 Живко Петков (36)
Септември (Тервел) 0:3 Добруджа
0:1 Антон Иванов (27)
0:2 Антон Иванов (68)
0:3 Румен Руменов (71-д)
Вихрен (Сандански) 1:2 Миньор (Перник)
0:1 Петър Вуцов (31)
1:1 Дмитро Сидоренко (44)
1:2 Владимир Семерджиев (71-д)
Оборище (Панагюрище) 2:1 Спартак (Плевен)
1:0 Георги Божилов (5)
1:1 Васил Шопов (56)
2:1 Димитър Панателеев (106)
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