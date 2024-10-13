Всички резултати и голмайстори от предварителния кръг на Купата на България

Само за ден: Близо 500 мигранти стигнаха Великобритания с лодки през Ламанша

Близо 500 мигранти с девет лодки са достигнали Великобритания само за един ден през Ламанша, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на данни на ...