Спортът по ТВ в събота (9 ноември)

Зоя Чавдарова шампионка на сингъл и двойки на турнир по тенис за хора в неравностойно положение в Гърция

След прекрасното представяне на Зоя Чадарова в Атина миналата седмица, тя взе участие в още един турнир по тенис за хора в неравностойно положение в К ...