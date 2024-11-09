Спортът по ТВ в събота (9 ноември)

12.30 „Славия“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт
13.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Рилски спортист“ - МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал - Евроспорт 1
14.00 „Кьолн“ - „Гройтер Фюрт“ - Диема спорт 3
14.00 „Магдебург“ - „Улм“ - Нова спорт
14.30 „Кардиф“ - „Блекбърн“ - Диема спорт 2
15.00 „Берое“ - „Черно море“ - Диема спорт
15.00 „Реал“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4
16.00 „Венеция“ - „Парма“ МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, турнир в Белград (финал) МАХ Спорт 2
16.30 „Санкт Паули“ - „Байерн“ Диема спорт 3
16.30 „Бохум“ - „Байер“ Нова спорт
17.00 „Уулмърхемптън“ - „Саутхемптън“ Диема спорт
17.15 „Виляреал“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4
17.30 „Левски“ - „Септември“ - Диема спорт
17.30 Тенис, турнир в Мец (финал) - МАХ Спорт 1
19.00 „Каляри“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Хебър“ - „Монтана“ - МАХ Спорт 2
19.30 „Еспаньол“ - „Валенсия“ - МАХ Спорт 4
19.30 „Брайтън“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2
19.30 „Лайпциг“ - „Борусия“ (М) - Диема спорт 3
20.00 „Ланс“ - „Нант“ - Диема спорт
20.00 Волейбол, „Милано“ - „Гротадзолина“ - МАХ Спорт 1
20.00 Максфайт, бойно събитие- Нова спорт
21.00 НАК – ПСВ „Айндховен“ - Ринг
21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
21.30 „Фортуна“ - „Падерборн“ - Диема спорт 3
21.45 „Ювентус“ - „Торино“ - МАХ Спорт 3
22.00 „Хетафе“ - „Жирона“- МАХ Спорт 4
22.00 „Ливърпул“ - „Астън Вила“ - Диема спорт 2
22.00 „Анже“ - ПСЖ - Диема спорт
22.00 НХЛ, „Уинипег“ - „Далас“ - МАХ Спорт 2
00.00 НБА, „Сан Антонио“ - „Юта“ - Диема спорт
02.00 UFC, Магни срещу Пратес - МАХ Спорт 2
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