Новини
Спорт »
Бг футбол »
Резултати от мачовете във Втора лига

9 Ноември, 2024 19:23 767 1

Резултати от мачовете във Втора лига

  • резултати-
  • втора лига-
  • пирин благоевград-
  • ловеч-
  • миньор перник-
  • дунав русе-
  • янтра габрово-
  • спортист своге

Пирин Благоевград победи Ловеч с 2:1

Резултати от мачовете във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg


Пирин Благоевград - Ловеч 2:1
Добруджа Добрич - Дунав Русе 2:0
Спортист Своге - ЦСКА 1948 II 1:1
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица 1:2
Несебър - Ботев II Пловдив 0:1
Янтра Габрово - Миньор Перник 1:0

10 ноември, неделя, 14:30 ч.
Спартак Плевен - Етър Велико Търново

11 ноември, понеделник, 14:30 ч.
ЦСКА II София - Марек Дупница

11 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Монтана - Беласица Петрич

Лудогорец II - Струмска слава - отложен


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря господин Лазаров

    19:42 09.11.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове