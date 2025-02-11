ЦСКА с бърза реакция на закачката на Левски

От ЦСКА отговориха с публикация във "Фейсбук" на "синята" провокация от по-рано днес относно предстоящото вечно дерби. ЦСКА приема Левски на 2 март - неделя, от 14:00 часа, като от Левски обявиха, че мачовете навън срещу столични тимове за тях не се броят гостувания. На „Герена“ нямали спомен кога за последно друг тим от София имал повече публика в мач срещу Левски.
„География за избягали от час.
На 2 март ще се изпитваме. „, написаха от ЦСКА и публикуваха снимка с кадри от препълнени трибуни с червени фенове.
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
20:20 11.02.2025
2 Град Козлодуй
20:28 11.02.2025
3 Чики-Рики
21:14 11.02.2025
4 България 🇧🇬
21:23 11.02.2025