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ЦСКА с бърза реакция на закачката на Левски

ЦСКА с бърза реакция на закачката на Левски

11 Февруари, 2025 20:16 602 4

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"На 2 март ще се изпитваме", написаха "червените"

ЦСКА с бърза реакция на закачката на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

От ЦСКА отговориха с публикация във "Фейсбук" на "синята" провокация от по-рано днес относно предстоящото вечно дерби. ЦСКА приема Левски на 2 март - неделя, от 14:00 часа, като от Левски обявиха, че мачовете навън срещу столични тимове за тях не се броят гостувания. На „Герена“ нямали спомен кога за последно друг тим от София имал повече публика в мач срещу Левски.

„География за избягали от час.

На 2 март ще се изпитваме. „, написаха от ЦСКА и публикуваха снимка с кадри от препълнени трибуни с червени фенове.

ЦСКА с бърза реакция на закачката на Левски


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