Красен Георгиев ще свири ЦСКА - Арда, Димитър Димитров главен на Хебър - Левски

Съдийската комисия на БФС обяви реферите, които ще свирят мачовете в 21 кръг на efbet Лига.
14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.
БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Александър Костадинов Костадинов
15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
КРУМОВГРАД - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК - ЛЕВСКИ
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Николай Йорданов Колев
16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Антон Симеонов Генов
16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Георги Генов Нарлев
16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ЦСКА - АРДА КЪРДЖАЛИ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Йордан Костадинов Иванов
17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
СЛАВИ - ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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