Никола Цолов най-бърз в сутрешната тренировка на "Каталуния"

Никола Цолов бе с най-доброто време в сутрешната сесия от втория ден на предсезонните тестове във Формула 3 в Барселона.

Българинът завъртя най-бързата обиколка от началото на изпитанията на „Каталуния“, постигайки 1:26.618 в средата на 3-часовата сесия. По този начин той завърши с 0.164 секунди пред Туука Тапонен от АРТ. Тройката оформи датския пилот на Трайдънт Ноа Стрьомщед, който изостана с 0.320 от Цолов.

Съотборниците на българина в Кампос – Мари Боя и Тасанапол Интрапувасак, се наредиха съответно пети и 15-ти. Двамата изостанаха с 0.538 и 0.908 от Цолов.

Най-активен в сутрешната сесия беше Българския лъв, който завъртя общо 46 тура. Цолов беше единственият пилот, който направи повече от 40 обиколки.

Предсезонният тест в Барселона продължава следобед с още една тричасова сесия, която ще стартира в 15:00 часа българско време.

Welcome to the new era of #F3 🤩



The journey begins here 🙌#F3Testing #RoadToF1 pic.twitter.com/QyWd8DalNA