Вратарят на Милуол отнесе наказание от 6 мача заради брутален удар с бутоните в главата на съперник - СНИМКА

Вратарят на Милуол Лиъм Робъртс отнесе наказание от 6 мача заради брутално влизане в главата на Жан-Филип Матета в двубоя срещу Кристъл Палас от ФА Къп. Пострадалият беше откаран в болница след инцидента, пише "бТВ".

След преглед с ВАР реферът Майкъл Оливър показа на Робъртс директен червен картон. А Дисциплинарната комисия реши да удвои предвиденото в правилника наказание от 3 мача.

Вратарят поднесе извиненията си на Жан-Филип. "Желая му бързо възстановяване. Вече разговаряхме и му се извиних лично. С облекчение разбрах, че се чувствам добре."

"Приемам червения картон и наказанието. Но ми стана много неприятно от твърденията, че умишлено съм контузил свой съперник. Никога не съм излизал на терена с подобна мисъл", подчерта Робъртс.

The FA have banned Millwall’s Liam Roberts for 6 matches for his reckless challenge on Jean-Philippe Mateta. pic.twitter.com/5nEHaPa18i