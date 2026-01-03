Новини
Кристъл Палас извърши най-скъпия трансфер в историята си

3 Януари, 2026 11:09 482 0

Тимът привлече крилото Бренън Джонсън от Тотнъм Хотспър

Кристъл Палас извърши най-скъпия трансфер в историята си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Кристъл Палас официално финализира най-скъпата сделка в историята си, след като привлече крилото Бренън Джонсън от Тотнъм Хотспър, пише gong.bg. Носителят на ФА Къп и „Къмюнити Шийлд“ ще плати около 35 милиона паунда за правата на уелския национал – сума, която представлява рекорден входящ трансфер за „орлите“ и четвъртата най-голяма продажба в историята на „шпорите“.

Джонсън се обвърза с Палас с договор за четири години и половина и ще играе с номер „11“. Крилото пристигна в Северен Лондон през септември 2023-а година от Нотингам Форест и за периода си в Тотнъм записа 107 мача, в които реализира 27 гола и подаде за още 18 попадения. Един от най-паметните му моменти със „шпорите“ бе победният гол във финала на Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед през миналия сезон.

През настоящата кампания обаче Джонсън по-често започваше от резервната скамейка, което очевидно е изиграло роля за решението му да потърси ново предизвикателство. В Кристъл Палас той ще бъде част от амбициозен проект, който вече донесе значими отличия на клуба.

„Изключително развълнуван съм. Кристъл Палас е клуб, който винаги съм уважавал и следял с интерес. Радвам се, че ставам част от това, което се изгражда тук, и нямам търпение да започна“, заяви Джонсън пред официалния сайт на новия си отбор.

На международната сцена офанзивният футболист има 42 участия с националния екип на Уелс, в които е отбелязал седем попадения. Той бе част и от състава на страната си на Световното първенство в Катар през 2022-а година. Очаква се Джонсън да бъде на разположение на треньорския щаб още през уикенда, когато Кристъл Палас гостува на Нюкасъл Юнайтед.


