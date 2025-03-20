07.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2
11.10 Футбол: Австралия – Индонедия - Нова спорт
12.00 Рали: световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1
12.00 Кърлинг: Световен шампионат в Уижонгбу, САЩ – Норвегия - Евроспорт 1
12.35 Футбол: Япония – Бахрейн - Диема спорт 2
13.00 Футбол: Южна Корея – Оман - Диема спорт 3
13.50 Сноуборд: Световен шампионат в Енгадин, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
15.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал - Евроспорт 1
17.00 Тенис: турнир в Маями - МАХ Спор 1
17.00 Силови спортове: Европейско първенство в Малага - Евроспорт 2
18.00 Футбол: Иран – ОАЕ - Диема спорт
18.30 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Турция – Унгария - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Армения – Грузия - Нова спорт
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 4
20.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, първи ден - Евроспорт 2
21.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал - Евроспорт 1
21.15 Баскетбол,: „Олимпиакос“ - „Цървена звезда“ - МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: България – Ейре БНТ 1,, - БНТ 3
21.45 Футбол: Нидерландия – Испания - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Италия – Германия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Хърватия – Франция - Диема спорт
21.45 Футбол: Дания – Португалия - Нова спорт
21.45 Баскетбол: „Реал“ - АСВЕЛ - МАХ Спорт 4
04.00 Хокей: НХЛ, „Вегас“ - „Бостън“ - МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в четвъртък (20 март)
20 Март, 2025 06:57 552 0
Ето какво може да гледате днес
07.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2
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