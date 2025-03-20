Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (20 март)

Спортът по ТВ в четвъртък (20 март)

20 Март, 2025 06:57 552 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • футбол-
  • снукър-
  • голф-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в четвъртък (20 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

07.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2
11.10 Футбол: Австралия – Индонедия - Нова спорт
12.00 Рали: световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1
12.00 Кърлинг: Световен шампионат в Уижонгбу, САЩ – Норвегия - Евроспорт 1
12.35 Футбол: Япония – Бахрейн - Диема спорт 2
13.00 Футбол: Южна Корея – Оман - Диема спорт 3
13.50 Сноуборд: Световен шампионат в Енгадин, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
15.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал - Евроспорт 1
17.00 Тенис: турнир в Маями - МАХ Спор 1
17.00 Силови спортове: Европейско първенство в Малага - Евроспорт 2
18.00 Футбол: Иран – ОАЕ - Диема спорт
18.30 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Турция – Унгария - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Армения – Грузия - Нова спорт
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 4
20.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, първи ден - Евроспорт 2
21.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал - Евроспорт 1
21.15 Баскетбол,: „Олимпиакос“ - „Цървена звезда“ - МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: България – Ейре БНТ 1,, - БНТ 3
21.45 Футбол: Нидерландия – Испания - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Италия – Германия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Хърватия – Франция - Диема спорт
21.45 Футбол: Дания – Португалия - Нова спорт
21.45 Баскетбол: „Реал“ - АСВЕЛ - МАХ Спорт 4
04.00 Хокей: НХЛ, „Вегас“ - „Бостън“ - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ