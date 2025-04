Михаел Шумахер се подписа за благотворителност!

Легендарният пилот Михаел Шумахер лично е подписал каска за благотворителност, гръмна "Дейли Мейл". Той го е направил с помощта на съпругата си Корина, а изданието публикува и снимка, на която се виждат инициалите му "MS", предава gong.bg.



Специалната бяла каска ще бъде носена от друг велик шампион във Формула 1 - Джеки Стюарт преди Гран При на Бахрейн днес, а целта е да се съберат средства за изследване на деменцията.



Шумахер, който сега е на 56 години, не е бил виждан публично откакто получи сериозна мозъчна травма при инцидент, докато караше ски във Френските Алпи през декември 2013 г.



Стана ясно още, че всичките 20 живи световни шампиони във Формула 1 са подписали каската. 85-годишният шотландец Джеки Стюарт ще кара с нея своя Tyrrell, с който спечели титлата през 1973 г.



„Чудесно е, че Михаел успя да подпише каската за тази достойна кауза срещу болест, за която още няма лек“, каза Стюарт пред Daily Mail на пистата в Сахир.

А говорителка на семейство Шумахер потвърди пред Ройтерс, че подробностите са верни.



Стюарт създаде благотворителната организация Race Against Dementia през 2016 г., след като съпругата му Хелън започна да страда от болестта. Благотворителната организация набира и разпределя средства за ускоряване на глобалните изследвания за предотвратяване и лечение на деменция.



