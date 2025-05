Оскар Пиастри с Макларън спечели Гран При на Маями, съотборникът му Ландо Норис завърши втори

Австралиецът Оскар Пиастри с Макларън спечели състезанието за Голямата награда на Маями във Формула 1. Съотборникът му Ландо Норис остана втория, а на третото място завърши Джордж Ръсел от Мерцедес. Макс Верстапен от Ред Бул, който стартира от полпозишън, остана четвърти. Победата бе четвърта за Пиастри от началото на сезона и общо шеста в кариерата му. Топ 6 допълниха Александър Албон от Уилямс и 18-годишният пилот на Мерцедес - Андреа Кими Антонели.

Верстапен влезе първи в първия завой на надпреварата. Вторият Норис атакува, но от бурния старт най-добре се възползваха Кими Антонели и Оскар Пиастри, които се наредиха след Макс Верстапен, а Ландо Нарис остана шести зад Джордж Ръсел.

Заради инцидент на старта и съприкосновение с болида на Лиам Лоусън от РБ Хонда пилотът на Алпин Джак Дуън остана със спукана гума и се прибра в бокса.

По-малко от десет обиколки по-късно Пиастри изпревари Антонели, а Ландо Норис напредна до четвъртата позиция.

С чудесна маневра Оскар Пиастри успя да изпревари временния лидер Макс Ферстапен в 14-ата обиколка, а трети вече бе Норис. Британецът също опита да остави Ферстапен зад себе си три обиколки по-късно, шампионът бързо си върна втората позиция, но в 18-ата обиколка Ландо Норис все пак излезе на второ място, а нидерландецът остана трети за момента.

Пиастри и Норис запазиха позициите си далеч напред в челото след влизанията в бокса, а Джордж Ръсел излезе на трето място пред Макс Верстапен.

Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън се възползваха от шанса да изпреварят Карлос Сайнс от Уилямс в 34-ата обиколка и напреднаха, съответно до седмата и осмата позиция. В хода на състезанието след отборна инструкция размениха местата си, движейки се зад Албон и Антонели, а в крайна сметка финишираха, съответно седми - Льоклер и осми - Хамилтън.

Следващият, седми кръг от сезона във Формула 1 е състезанието за Голямата награда на Емилия-Романя (Италия) на 18 май.

