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Българите с нови 10 медала от Европейското пъвенство по таекуон-до ITF

Българите с нови 10 медала от Европейското пъвенство по таекуон-до ITF

5 Май, 2025 13:41 231 1

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Надпреварата се проведе в Естония

Българите с нови 10 медала от Европейското пъвенство по таекуон-до ITF - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Още 10 (1 сребърен и 9 бронзови) медала спечелиха родните състезатели в последния ден от Европейското пъвенство по таекуон-до ITF в Талин, Естония.

СРЕБРО:

Мъже отборно спаринг (Любомир Бакалски, Антон Огорелков, Дени Велев, Георги Ридарски, Рами Шау, Кирил Илиев)

БРОНЗ:

Виктория Иванова, спаринг, девойки старша възраст, 46 кг

Мирослав Петров, спаринг, юноши старша възраст, 52 кг

Девойки младша възраст отборно спаринг (Илина Тарачорова, Ивайла Стаменова, Росица Благоева, Анна Утепова, Рея Максимова, Вяра Станкова)

Девойки старша възраст отборно спаринг (Светослава Евстатиева, Нели Тодорова, Виктория Атанасова, Тина Хаджиева, Виктория Иванова, Мария Котиркова)

Жени отборно спаринг (Ивет Василева, Катерина Бейчева, Цвети Георгиева, Катрин Гемкова, Изабел Михайлова, Лилия Митрева)

Юноши старша възраст отборно спаринг (Мартин Димитров, Николай Ангелов, Виктор Аспарухов, Александър Огнянов, Петър Костурков, Егор Спесивцев)

Самозащита девойки старша възраст (Виктория Иванова, Петър Костурков, Александър Огнянов)

Самозащита жени (Изабел Михайлова, Дени Велев, Любомир Бакалски)

Самозащита мъже (Любомир Бакалски, Кристиян Ранчов, Дени Велев, Драгомир Паланкалиев)


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  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Сложете снимка от ТКД ITF. А не на тези балетисти от WTF.

    13:44 05.05.2025

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