Разгром за историята! Шампионската лига не помни финал с такава доминация

Пари Сен Жермен записа историческо постижение, каквото никой друг клуб не бе постигал досега. Възпитаниците на Луис Енрике разгромиха Интер с 5:0 във финала на Шампионската лига и се превърнаха в първия отбор, който печели трофея с победа от над четири гола разлика.

До този момент най-убедителните триумфи във финали на турнира принадлежаха на Реал Мадрид и Милан. През 1960-а година „белите“ победиха със 7:3 Айнтрахт Франкфурт във финала за Купата на европейските шампиони на „Хемпдън Парк“ в Глазгоу. През 1994-а година пък „росонерите“ сразиха Барселона с 4:0 във второто издание на Шампионската лига на Олимпийския стадион в Атина.

🚨 BIGGEST WINS in the HISTORY of the Champions League Finals:



2025

🇫🇷 PSG def. 🇮🇹 Inter 5-0



1960

🇪🇸 Real Madrid def. 🇩🇪 Eintracht 7-3



1989

🇮🇹 AC Milan def. 🇷🇴 Steaua 4-0



1994

🇮🇹 AC Milan def. 🇪🇸 Barcelona 4-0 pic.twitter.com/SiOXhX41Ku