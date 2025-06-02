СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

На 1 юни стадион "Локомотив" в Пловдив беше домакин на един от най-емоционалните футболни моменти в историята ни.

Легендарният голмайстор Мартин Камбуров, рекордьор с 256 гола в българския футболен елит, сложи официално край на своята кариера пред пълни трибуни и бурни овации.

Любимецът на феновете на Локомотив (Пловдив) събра около себе си едни от най-големите имена в българския футбол, начело със световната легенда Христо Стоичков. Заедно те подариха на над 10 000 фенове незабравимо шоу и емоции, които ще останат завинаги!

Бенефисният мач между All Stars Lokomotiv и Elitbet All Stars Bulgaria завърши при резултат 3:3. Самият Камбуров отбеляза два гола – един с глава и един от дузпа.

Снимки: Факти.БГ

Ето и как се разви срещата:

0:1 Валери Божинов, 1:1 Мартин Камбуров (22), 2:1 Дончо Донев (40), 2:2 Мартин Петров (42), 3:2 Мартин Камбуров (50 - дузпа), 3:3 Александър Александров (58 - дузпа)

Състав на All Stars Lokomotiv: Васил Камбуров, Александър Тунчев, Кирил Котев, Иван Иванов, Ванчо Траянов, Георги Илиев, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Христо Колев, Дончо Дончев, Мартин Камбуров.

Резерви: Кирил Акалски, Емил Гъргоров, Даксон, Димо Бакалов, Павел Виданов, Зоран Балдовалиев, Красимир Димитров, Бирсент Карагарен, Методи Стойнев

Звезди България: Георги Петков, Радостин Кишишев, Валентин Илиев, Елин Топузаков, Станислав Ангелов, Даниел Боримиров, Христо Стоичков, Стилиян Петров, Красимир Балъков, Мартин Петров, Валери Божинов.

Резерви: Илко Пиргов, Ивайло Чочев, Александър Александров, Светослав Дяков, Благой Георгиев, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Владимир Манчев, Георги Миланов.

Треньори: Христо Бонев, Едуард Ераносян, Любомир Шейтанов, Илиан Илиев, Александър Томаш, Петър Зехтински, Константин Мирчев.