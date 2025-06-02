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СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

2 Юни, 2025 19:39 130 1

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  • локомотив пловдив-
  • стадион

Легендарният голмайстор е рекордьор с 256 гола в българския футболен елит

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 1 юни стадион "Локомотив" в Пловдив беше домакин на един от най-емоционалните футболни моменти в историята ни.

Легендарният голмайстор Мартин Камбуров, рекордьор с 256 гола в българския футболен елит, сложи официално край на своята кариера пред пълни трибуни и бурни овации.

Любимецът на феновете на Локомотив (Пловдив) събра около себе си едни от най-големите имена в българския футбол, начело със световната легенда Христо Стоичков. Заедно те подариха на над 10 000 фенове незабравимо шоу и емоции, които ще останат завинаги!

Бенефисният мач между All Stars Lokomotiv и Elitbet All Stars Bulgaria завърши при резултат 3:3. Самият Камбуров отбеляза два гола – един с глава и един от дузпа.

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

СНИМКИ от бенефиса на Мартин Камбуров

Снимки: Факти.БГ

Ето и как се разви срещата:

0:1 Валери Божинов, 1:1 Мартин Камбуров (22), 2:1 Дончо Донев (40), 2:2 Мартин Петров (42), 3:2 Мартин Камбуров (50 - дузпа), 3:3 Александър Александров (58 - дузпа)

Състав на All Stars Lokomotiv: Васил Камбуров, Александър Тунчев, Кирил Котев, Иван Иванов, Ванчо Траянов, Георги Илиев, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Христо Колев, Дончо Дончев, Мартин Камбуров.

Резерви: Кирил Акалски, Емил Гъргоров, Даксон, Димо Бакалов, Павел Виданов, Зоран Балдовалиев, Красимир Димитров, Бирсент Карагарен, Методи Стойнев

Звезди България: Георги Петков, Радостин Кишишев, Валентин Илиев, Елин Топузаков, Станислав Ангелов, Даниел Боримиров, Христо Стоичков, Стилиян Петров, Красимир Балъков, Мартин Петров, Валери Божинов.

Резерви: Илко Пиргов, Ивайло Чочев, Александър Александров, Светослав Дяков, Благой Георгиев, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Владимир Манчев, Георги Миланов.

Треньори: Христо Бонев, Едуард Ераносян, Любомир Шейтанов, Илиан Илиев, Александър Томаш, Петър Зехтински, Константин Мирчев.


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