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Спортът по ТВ в сряда (25 юни)

25 Юни, 2025 10:09 558 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (25 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.30 Волейбол: Украйна – Франция - МАХ Спорт 2

13.00 Тенис: турнир в Истборн - МАХ Спорт 1

14.00 Тенис: турнир в Майорка - МАХ Спорт 3

16.00 Волейбол: Турция – Словения - МАХ Спорт 2

17.30 Баскетбол: четвъртфинал на европейското, жени - Диема спорт 2

19.00 Тенис: турнир в Майорка - МАХ Спорт 3

19.30 Волейбол: България – Япония - МАХ Спорт 2

20.30 Волейбол: Италия – Полша - МАХ Спорт 4

20.30 Баскетбол: четвъртфинал на европейското, жени - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Борусия (Д) – Улсан - БНТ 1, БНТ 3

00.00 Волейбол: Канада – Бразилия - МАХ Спорт 2


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