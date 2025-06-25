Спортът по ТВ в сряда (25 юни)

12.30 Волейбол: Украйна – Франция - МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: турнир в Истборн - МАХ Спорт 1
14.00 Тенис: турнир в Майорка - МАХ Спорт 3
16.00 Волейбол: Турция – Словения - МАХ Спорт 2
17.30 Баскетбол: четвъртфинал на европейското, жени - Диема спорт 2
19.00 Тенис: турнир в Майорка - МАХ Спорт 3
19.30 Волейбол: България – Япония - МАХ Спорт 2
20.30 Волейбол: Италия – Полша - МАХ Спорт 4
20.30 Баскетбол: четвъртфинал на европейското, жени - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Борусия (Д) – Улсан - БНТ 1, БНТ 3
00.00 Волейбол: Канада – Бразилия - МАХ Спорт 2
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